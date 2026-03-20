【Veoyads】サファイア冷却技術搭載の「CRYSTAL HIPL光美容器」が、3月14日より最大39%OFFの期間限定セールを開催

九洋洲 Joychou 株式会社

キャンペーン実施の背景：春から始める「痛くない」ムダ毛ケア

3月に入り、気温の上昇とともにムダ毛の悩みが顕在化する季節となりました。「サロンに通う時間がない」「家庭用は熱くて痛い」というユーザーの課題を解決するため、Veoyadsは「冷やしながらケアする」ストレスフリーな体験を、より多くの方に届けるべく本セールを企画いたしました。

【セール詳細】

「CRYSTAL HIPL光美容器」が支持される4つの理由

- 実施期間： 2026年3月14日～ 3月23日- 対象商品： CRYSTAL HIPL光美容器- 特別価格： 13,794円通常価格 22,613円）- 販売チャネル：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1

1. サファイア冷却技術による「無痛（1）脱毛体験」

照射口に高純度サファイアクリスタルを採用。肌に触れる部分を常に10℃前後に保つため、光の熱による刺激を抑え、VIOなどのデリケートな部位でも快適に使用可能です。

2. 効率を追求した「HIPL技術」を搭載

従来のIPL方式を進化させたHIPL技術により、550-1100nmの広範囲波長を制御。肌への負担を抑えつつ、男性の太い髭やワキの毛から、女性の細い産毛まで、あらゆる毛質に効率よくアプローチします。

3. スピーディーな全身ケアと圧倒的な耐久性

1秒間隔の連続照射と3.42cm²の広い照射面積を組み合わせることで、全身のケアが最短約8分（*2）で完了。さらに、業界トップクラスの「150万発」という驚異の照射回数を実現。家族やパートナーとシェアしても、約30年相当（*3）の使用が可能な高い耐久性を誇ります。

4. コンパクト設計で旅行先でも手軽に

スマートフォンサイズ（約230g）の軽量ボディで、持ち運びも容易。PSE認証やRoHS認証を取得し、2年間の長期品質保証も付帯しているため、長く安心してお使いいただけます。

製品スペック・同梱品

【Veoyadsについて】

- 製品名： CRYSTAL HIPL光美容器- 機能： 4つの専用モード、5段階照射レベル調節- 安全認証： PSE取得済み（JD50564354）- 同梱物： 本体、電源アダプター、カミソリ、専用保護メガネ、ダストバッグ、日本語取扱説明書- （*1）冷却機能による刺激の緩和（*2）ケア時間は個人差があります（*3）週1回8分間の使用を想定

Veoyadsは、「美しさをより身近に、より楽に」をコンセプトに、先進技術を取り入れた美容家電を展開するブランドです。品質検査体制を徹底し、お客様のライフスタイルに寄り添った製品を提供しています。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com