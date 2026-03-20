【RORRY】楽天Global Festa開催！モバイルバッテリー＆ワイヤレス充電器がお得なクーポンで最大2,026円OFF

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ロリー・ジャパン株式会社

いつもRORRYストアをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、楽天が開催する「楽天Global Festa(https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/0319/)」にあわせて、RORRYストアでも特別クーポンを配布開始いたしました。
期間中は、人気のモバイルバッテリーやワイヤレス充電器をお得に購入できるチャンスです！
ぜひこの機会に、RORRYのアイテムをチェックして、クーポンを活用してお買い物をお楽しみください。




■「楽天Global Festa」概要

楽天が海外向けに開催する大規模なショッピングイベント「楽天Global Festa」。
RORRYストアでは、期間中に使えるお得なクーポンを複数ご用意しました。



クーポン獲得・利用期間


獲得期間：2026年3月17日(火) 10:00 ～ 2026年3月31日(火) 09:59


利用期間：2026年3月19日(木) 10:00 ～ 2026年3月31日(火) 09:59



対象商品・クーポン内容


店舗全品対象（5,000円以上の購入で利用可能）



クーポン詳細：


5,000円以上購入：390円OFF


14,000円以上購入：1,000円OFF


20,000円以上購入：2,026円OFF


さらに購入者は、全店で併用可能な隠し5%OFFクーポンも利用可能


クーポンコード：JZEC-IBZE-ZTOT-IS4I



キャンペーン参加方法


キャンペーンページからクーポンを獲得


楽天のRORRY特設ページから対象商品を選んで購入


購入時にクーポンを利用して割引適用



リンク


特設ページ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/0319/


対象商品--モバイルバッテリー＆ワイヤレス充電器




RORRY PalmGo

グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中


+15倍 ポイント



https://a.r10.to/h8YdQS






RORRY CharmGo

グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中


+40％クーポンoff



https://a.r10.to/hPZT4M






クーポンの利用期間は 2026年3月31日(火)まで！今すぐRORRYストアの特設ページ(https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/0319/)にアクセスして、お好きな商品をチェックし、クーポンを使ってお得にお買い物をお楽しみください