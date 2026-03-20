【期間限定・最大80%OFF】特許設計の“曲がる”可視化耳かき「AnyEar」が、3月12日より特別キャンペーンを開催

九洋洲 Joychou 株式会社

スマート家電ブランド「AnyEar」は、独自の「柔軟スティック構造」を採用したカメラ付きスマート耳かきについて、2026年3月12日から3月23日までの期間限定で、特別割引キャンペーンを実施いたします。

期間中は、通常販売価格34,995円のところ、80%OFFとなる特別価格6,999円にて販売。さらに、次回のお買い物に利用できる7%ポイント還元も併せて実施し、より多くの方に「見える安心」をお届けします。

開発の背景：耳掃除の「怖い」「見えない」を解消するために

従来の耳かきは、手探りでの操作による不安や、ストレートな形状ゆえの取り回しの難しさが課題でした。AnyEarは、これらの不安を解消するため、独自の「柔軟スティック構造」と「高精細カメラ」を融合。耳の形状に合わせてしなる設計と、安全保護カバーにより、お子様からご高齢の方まで安心してご使用いただける次世代のケアアイテムとして誕生しました。

商品の主な特長

1. 特許取得の柔軟スティックと安全保護設計 耳の内部のカーブに沿って自然に曲がる柔軟な構造を採用。ストレート型では届きにくかった箇所にも優しくフィットします。また、先端の脱落を防ぐ特許取得済みのスクリュー固定デザインに加え、耳の奥への入り過ぎを物理的に防ぐ「保護カバー」を付属。鼓膜を傷つけるリスクを軽減します。

2. 2000万画素のプロ級レンズによる鮮明な視界 2000万画素のHDカメラと6つの高輝度LEDを搭載。防塵・防曇仕様のレンズにより、スマートフォンの画面越しに耳内部の微細な汚れや質感をクリアに映し出します。6軸ジャイロセンサーによる手ブレ補正機能で、動かしても映像が安定し、スムーズなケアが可能です。

3. 快適さを追求したスマート温度制御 冬場の「ヒヤッ」とする不快感を解消するため、先端を約25℃、ハンドル部を約35℃に保つ自動温度制御機能を搭載。肌に触れた瞬間の心地よさを追求しました。シリコン素材の採用により、優しい肌当たりを実現しています。

4. 1台で家族全員の健康管理をサポート 耳掃除だけでなく、付属のアタッチメントを付け替えることで、鼻、喉、頭皮、さらにはペットのチェックまで幅広く対応。12種類の交換用チップ（乾性・湿性両対応）や専用ピンセットも付属した、まさに「家庭の健康管理ボックス」と呼べる充実のセット内容です。

キャンペーン概要

製品仕様

【AnyEarについて】

- 期間： 2026年3月12日～ 3月23日- 対象製品： 可視化スマート耳かき AnyEar- 特別価格： 6,999円 ※メーカー希望小売価格 34,995円から80%OFF- 特典： 購入金額の7%分をポイント還元- 画素数： 2000万画素- 接続方法： 2.4GHz高速Wi-Fi（iOS/Android/iPad対応）- 防水性能： IP67- 認証： TELEC、CE、FCC等取得済み- 保証期間： ご購入日より1年間- パッケージ内容： 本体、検査アタッチメント×3、交換用チップ×12、専用ピンセット、安全カバー、収納ケース、レンズブラシ、充電ケーブル、日本語取扱説明書

AnyEarは、テクノロジーの力で日常のセルフケアをより安全に、より楽しくすることを目指すブランドです。国際的なデザイン賞である「レッドドット・デザイン賞」「iFデザイン賞」を受賞した洗練されたデザインと、確かな技術力で、世界中の家庭に安心を提供しています。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH1CP74ZJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com