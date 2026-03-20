【28卒】自己分析を「やったつもり」で終わらせない。国家資格キャリアコンサルタントが教える、ES・面接・企業選びに活きる個別の深掘りオンラインワークショップを開催

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下：当社）は、2028年卒業予定の大学生・大学院生を対象に、国家資格キャリアコンサルタントをゲスト講師として招いたオンラインワークショップ「“失敗しない”自己分析セミナー」を開催いたします。

■開催背景：変わりゆく雇用環境と、当社の「選考外」キャリア支援の歩み

当社は2011年より新卒採用に注力しており、現在、新卒入社者の離職率は約1割と業界内でも極めて低い水準を維持しています。この結果の背景には、選考とは別に一人あたり数時間もの「キャリア面談」を実施し、学生と一緒に一人ひとりの企業選びの軸やキャリア観を考え抜く、“ミスマッチのない採用”という採用ポリシーがあります。

昨今、雇用の流動性の高まりやAI台頭による一定職種の衰退などから「転職を前提にしておくべきなのか」「1社目のキャリアをどう選ぶべきか」「やりたい仕事か、なくならない仕事か」、などと学生の悩みも多様化しています。

そこで今回は、採用市場の変化に寄り添い、自社の枠を超えた視点を提供するため、社外のゲストとして国家資格キャリアコンサルタントをお招きし、「とりあえずの企業研究」「なんとなくの自己分析」ではなく、これからの就職活動の実践で役立つ「自分自身のモノサシ」を手に入れる時間を提供いたします。

■ 本ワークショップの特徴

- 国家資格プロによる「客観的な壁打ち」転職9社の経験を持ち、数多くのキャリア支援に携わってきた金谷武氏が登壇 。主観に偏りがちな自己分析を、プロの視点で客観的に整理します。- 自己分析を「企業選択の軸」へ変換「自分の価値観が、どの業界や職種にフィットするのか」という企業選びのモノサシを言語化。ESや面接でそのまま使える、再現性のある自己理解を促します。- ミスマッチを防ぐ「本質の深掘り」累計数百名のキャリア支援を行ってきた当社の知見と、外部プロの視点を融合。表面的なテクニックではない、納得感のあるキャリア選択の土台を作ります。イベントの詳細を見る（ワンキャリア） :https://www.onecareer.jp/events/internship/83810?utm_source=oc&utm_medium=company_details&utm_campaign=event_details

■ 講師プロフィール

金谷 武（かなや たけし）氏

株式会社たぐいまれ 代表取締役 / 国家資格キャリアコンサルタント

中央大学卒業後、富士急行、リクルート等を経て、計9社の転職を経験 。ベンチャーから大企業まで多様な組織で人事部長や採用責任者を歴任。現在は独立し、企業の採用支援や若手層へのキャリアコーチングを行っている 。2級キャリアコンサルティング技能士の資格も保有する人事のプロフェッショナル

■ イベント概要

- 主催：ブロードマインド株式会社- 会場： オンライン（Zoomで開催します）- 対象： 2028年卒業予定の大学生・大学院生- 定員： 各回20名程度- 参加費： 無料- 内容： プロが教える「自己分析の正しいステップ」、強みと価値観を言語化するワーク、当社説明会（希望者向け）- 開催日時：以下締切期日までにエントリーいただい方に別途ご案内差し上げます。複数日程開催予定ですので、まずはエントリーください。- 3次締切：3/27 23:59- 最終締切：3/31 23:59- 本イベントのエントリーは以下リンク（ワンキャリア）からエントリーください。https://www.onecareer.jp/events/internship/83810?utm_source=oc&utm_medium=company_details&utm_campaign=event_details(https://www.onecareer.jp/events/internship/83810?utm_source=oc&utm_medium=company_details&utm_campaign=event_details)

■ブロードマインドの採用情報

採用サイトでは現在「Hero Awardインタビュー」が続々更新されています。

「Hero Award」は、当社の採用コンセプト「人生の主人公であれ」に基づき、主体的に行動し周囲にポジティブな影響を与えている社員を毎月1名表彰する制度です。売上などの成果に加え、日々の貢献や成長プロセスを重視して選出されます。

https://www.b-minded.com/recruit/

ブロードマインド公式noteにて、採用マガジンを運営しています。今後、仕事の紹介やイベント情報の公開なども行っていきますので是非フォローしてお待ちください！

https://note.com/b_minded_pr/m/mc2ee9e39b7a5

書籍『こんな会社で働きたい 成長環境企業編』に掲出しています。

事業や組織、育成体制などについて12ページにわたり紹介しています。掲載ページはこちらからもご覧いただけます。

https://drive.google.com/file/d/18mJuJMa_G7IzGfLf8SjQVeaC1UaSzaeA/view?usp=drive_link

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



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