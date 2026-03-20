U-NEXT、フランスの異才アラン・ギロディ監督の代表映画3作品を独占配信開始 ― 性愛・スリル・ユーモアが交錯する傑作群

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、フランスの映画監督であるアラン・ギロディの映画3作品を、本日3月20日（金・祝）より独占配信開始いたしました。

この度U-NEXTが独占配信するのは、『湖の見知らぬ男』（2013）、『ノーバディーズ・ヒーロー』（2022）、『ミゼリコルディア』（2024）の3作品。2025年3月より「アラン・ギロディ特集上映」として、日本で初めて劇場で一般公開された作品群です。

官能的でユーモラスなサスペンス映画を得意とするギロディは、1990年の短編映画でデビュー。まだ無名に近かった2001年に、巨匠ジャン＝リュック・ゴダールに激賞されたことを契機に、 映画ファンから注目されるようになりました。2013年には『湖の見知らぬ男』が第66回カンヌ国際映画祭のある視点部門で、監督賞とクィア・パルム賞を受賞して世界的にブレイク。その後もベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭など、世界中の権威ある映画祭で高く評価され、最新作『ミゼリコルディア』は、ヌーヴェル・ヴァーグを生んだフランスの伝説的映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』のベストテン第1位に輝いています。

日本では長らく限定的な上映にとどまってきましたが、2025年に特集上映として代表作3作品の一般公開が実現。それを受け、配信ではU-NEXTが、場所の制約を超えて全国の映画ファン一人ひとりへ、その魅力を届けてまいります。

人間の本質に鋭く迫るような独自の視点で描く普遍的な業（ごう）、大胆な描写を通して浮かび上がるスリリングで少しユーモラスな人間ドラマを、ぜひお楽しみください。

また、配信開始を記念し、劇場上映時の公式パンフレットから「他者への飛翔 L'elan vers l'autre」（坂本安美）、「性／生、そして世界を解放するアラン・ギロディ」（矢田部吉彦）の2編、本作を読み解く解説文をU-NEXT映画部noteで無料公開しています。ギロディ作品をより深く味わうために、ぜひご一読ください。

【U-NEXT映画部note】note.mu/unext_movie(https://note.com/unext_movie)

＜各作品詳細＞湖のほとりに集まった男たちの運命は…？『湖の見知らぬ男』（2013）

バカンス期間中のとある美しい湖、男性たちの出会いの場である湖畔で起こる事件を描いた1本。2013年の第66回カンヌ国際映画祭ある視点部門で監督賞とクィア・パルム賞を受賞し、ギロディの存在感を映画界に広めるきっかけとなった作品です。

あらすじ：ある夏の湖畔。若い青年フランクは魅力的なミシェルと出会い恋に落ちる。ある夕方、フランクは湖で喧嘩する2人を目撃する。その数日後、ミシェルの恋人だった男性が溺死体で発見された。フランクはミシェルが犯人ではないかと疑いながらも、自らの欲望に身を任せてゆく。

出演者：ピエール・ドゥラドンシャン、クリストフ・パウ、パトリック・ダスマサオ

『湖の見知らぬ男』

【配信開始日】2026年3月20日（金）0:00配信開始

【価格】399円（税込）／視聴期限：3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0285125

【コピーライト】Les Films du Worso、Arte France Cinema、M141 Productions、Films de Force Majeure

＜各作品詳細＞娼婦への愛からから始まる物語の行方は…？『ノーバディーズ・ヒーロー』（2022）

愛、政治、信条、コミュニティ--多様な切り口からフランス社会を描きながら、主人公を中心としたさまざまなキャラクターが織りなす数日間を追ったヒューマンドラマ。2022年の第72回ベルリン国際映画祭パノラマ部門のオープニングを飾った作品です。

あらすじ：独身男性のメデリックは売春婦であるイサドラに恋し、肉体関係を望むが、嫉妬深い夫がたびたび立ち塞がる。そんな中、市内中心部でテロが発生する。突然メデリックのアパートに現れたアラブ系の青年セリム。混乱する近隣住人。次から次へとトラブルが巻き起こる。

出演者：ジャン＝シャルル・クリシェ、ノエミ・ルヴォウスキー、イリエス・カドリ

『ノーバディーズ・ヒーロー』

【配信開始日】2026年3月20日（金）0:00配信開始

【価格】399円（税込）／視聴期限：3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0285124

【コピーライト】(C)CG CINEMA・ARTE FRANCE CINEMA・AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINEMA・UMEDIA・2021

＜各作品詳細＞村で起きた失踪事件の結末は…？『ミゼリコルディア』（2024）

アラン・ギロディの最新作であり、嘘をつき続ける男と、その男を取り巻く人々をミステリアスに描く『ミゼリコルディア』。フランス本国において、インディペンデント映画としては異例の大ヒットを記録している作品です。2024年の第77回カンヌ国際映画祭プレミア部門に選出され、さらに、『カイエ・デュ・シネマ』のベストテン第1位にも選ばれました。

あらすじ：ジェレミーは、かつて働いていたパン屋の店主の葬儀に参列するために帰郷し、未亡人・マルティーヌの家に滞在することになる。音信不通となっていたかつての親友、未亡人の息子、奇妙な神父、そして、謎の失踪事件。村に立ちこめるそれぞれの思惑と欲望の行方は。

出演者：フェリックス・キシル、カトリーヌ・フロ、ジャン=バティスト・デュラ、ジャック・ドゥヴレイ

『ミゼリコルディア』

【配信開始日】2026年3月20日（金）0:00配信開始

【価格】399円（税込）／視聴期限：3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0285123

【コピーライト】(C)CG Cinema / Scala Films / Arte France Cinema / Andergraun Films / Rosa Filmes

※作品には、物語上および芸術的意図に基づく身体の露出を含む描写がございます。作品の表現性をご理解のうえ、ご鑑賞ください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。