X-girl × WEリーグ　26SS コラボレーションコレクション発売！

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するストリートブランド『X-girl（エックスガール）』は、公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）とのコラボレーションコレクションを発表いたします。本コレクションは、2026年3月20日（金）より、公式オンラインストア「calif（カリフ）」およびWEリーグオフィシャルストア（サッカーショップKAMOオンラインストア内）、一部クラブにて発売します。

コレクションコンセプト

X-girlが、シルバーパートナー/オフィシャルサプライヤーを務めるWEリーグとのコラボレーションコレクション。リーグに参加する各クラブのプロ選手が実際に着用しているユニフォームやトレーニングウェアをはじめ、各クラブとコラボレーションしたファンサポーター向けの商品を展開いたします。

選択肢の多様化が進む中、「X-girl」は、WEリーグと共に現代の女性が自分らしく生きるための「GIRL‘S MOVEMENT」を起こします。人と違うことを恐れない。ファッションも、夢も、自分らしい個性を放ちながら生きていく。本コレクションには、一人一人が自分の個性を愛し、自分らしい選択を誇ることを応援する想いを込めています。

コラボレーションコレクション紹介

WE LIMITED

WEリーグに加入する全12クラブのエンブレムを落とし込んだTシャツとフーディ。Tシャツのフロント部分には『X-girl×WE LEAGUE』のロゴと共に、女性の可能性を拡張させる希望を表すメッセージ『WEAR THE HOPE』をプリントした。普段着として着られるシンプルなカラー展開とデザインが魅力。

WE LIMITED S/S TEE \5,830（税込）

WE LIMITED SWEAT HOODIE \11,660（税込） 各2色展開

X-girl×CLUB FAN GOODS

X-girlらしいグラフィックでありながらも男女問わないデザイン。試合日はもちろん、試合日以外のシーンでも着用しやすいアイテム。ユニフォームコンセプトでもある “WEAR THE HOPE” を体現できる、着る人の背中を後押しする1着。

WE FAN GOODS S/S TEE \5,500（税込）

WE FAN GOODS SWEAT HOODIE \10,780（税込）

WEリーグに所属する全12クラブのうち、7クラブ※のグッズを発売。

各クラブ／各アイテム2色展開

※マイナビ仙台、ちふれASエルフェン埼玉、ジェフ千葉レディース、ノジマステラ神奈川相模原、AC長野パルセイロ・レディース、アルビレックス新潟レディース、セレッソ大阪ヤンマーレディース、の7クラブ。

購入特典

対象アイテムをご購入いただいたお客様に、先着で「X-girl×WEリーグ コラボノベルティ」をプレゼント。「WEAR THE HOPE」のメッセージをのせたバンダナ調デザインのショッパーは、肩掛けできるサイズ感で、デイリーにも使える仕上がりに。

女子アスリートの挑戦を応援する想いを、日常でも。

※詳細は各取り扱い店舗にてご確認ください。

※数量限定。なくなり次第終了。

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）

2021年9月に開幕した日本初の女子プロサッカーリーグ。「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」をリーグ理念に掲げています。名称のWEリーグは「Women Empowerment League」の略称で、日本に女子プロサッカー選手という職業が確立され、リーグを核に関わるわたしたちみんな（WE）が主人公となる社会を目指す、という思いが込められています。

WEB：https://weleague.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/we_league/

X：https://twitter.com/WE_League_JP

X-girl (エックスガール）

音楽、カルチャー、スポーツ等のストリートシーンからさまざまな要素を取り込み、”REAL GIRL’S CLOTHING”を テーマに掲げ、BASICで飽きのこないアイテムを時代の変化に合わせながら“リアルな女の子のストリートスタイル”として提案し続けています。

WEB：https://x-girl.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/XGIRLJP/

X：https://twitter.com/xgirl_1994

Facebook：https://ja-jp.facebook.com/Xgirl.JP

LINEアカウント：https://page.line.me/x-girl

オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

X-girl SPORTS Instagram：https://www.instagram.com/xgirl_sports/

X-girl × WEリーグ公式WEBサイト：https://weleague.jp/x-girl/2025/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年2月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業