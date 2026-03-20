俳優 鳴海唯の季刊ZINE第2号表紙＆特典絵柄公開！発売記念パネル展の開催も決定！！

日本出版貿易株式会社photo by 三森いこ

2026年4月10日（金）発売の俳優 鳴海唯の季刊ZINE『Magic hour “Romantic” PM1:00-4:00 NARUMI YUI』 の表紙が公開されました。

今回は「Romantic」をテーマに据え、前号に引き続き三森いこが撮影を担当。明るい陽射しの中、花柄のドレスで花畑に佇む、幻想的なカットを表紙にセレクトしました。

あわせて特典絵柄も決定！「＠Loppi・HMV限定特典」「［FLaMme Mail Order］限定特典」として、本誌の中からご本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、各ストア２種からランダムで１枚ついてきます（※なくなり次第終了）。また［FLaMme Mail Order］でお買い上げいただいたお客様には、抽選で10名様にご本人直筆サイン入り商品をお届け！各ストアご予約受付中です。

＠Loppi・HMV限定特典

photo by 三森いこphoto by 三森いこ

［FLaMme Mail Order］限定特典

photo by 三森いこphoto by 三森いこ

＜ご予約サイト＞

・HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726747

・［FLaMme Mail Order］

https://flamme-mailorder.com/products/na-03

さらに発売を記念して、HMV&BOOKS SHIBUYA・HMV阪急西宮ガーデンズにてパネル展を開催！直筆サイン入りパネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施します。

＜パネル展に関する詳細はこちらから＞

https://www.hmv.co.jp/news/article/260316111/

【プロフィール】

鳴海唯 なるみゆい

1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。

2019年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。

主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「Eye Love You」、「あのクズを殴ってやりたいんだ」、「あんぱん」、「MISS KING / ミス・キング」、「シナントロープ」、映画「アフター・ザ・クエイク」など。3月10日に最終回を迎えたNHKドラマ10「テミスの不確かな法廷ではヒロイン・小野崎乃亜役を好演しさらなる注目を集める。

【商品情報】

書名： Magic hour “Romantic” PM1:00-4:00 NARUMI YUI

ISBN： 978-4-86733-013-5

発売予定日：2026年4月10日（金）

予価： 1,100円（税込）

判型： A5

頁数： 20P（予定）

出版社：日本出版貿易株式会社

撮影：三森いこ