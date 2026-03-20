PUBG MOBILEとドイツのハイパーカーブランド「Apollo Automobil」とコラボレーションを開催！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、『PUBG MOBILE』において、ドイツのハイパーカーブランドである『Apollo Automobil』とのコラボレーションを開始したことをお知らせします。

『PUBG MOBILE』は、ドイツのハイパーカーブランド「Apollo Automobil」とのコラボレーションを発表しました。

本日から5月10日までの期間中、Apolloを代表する2台のハイパーカー「Apollo Intensa Emozione」と「Apollo Project EVO」が登場するほか、ブランドの大胆なデザインと精密なエンジニアリングに着想を得た限定ゲーム内アイテムも登場します。

プレイヤーは、特別なカラーバリエーションで展開されるApolloの象徴的なモデルでバトルグラウンドを駆け巡ることができます。

世界でわずか10台のみ生産された「Apollo Intensa Emozione」は、Tempest、Showdown、Phantom Violet、Molten Infernoの4色で登場。自然から着想を得た彫刻的なデザインと先進的な空力性能を融合し、精密かつ没入感のあるゲーム体験を提供します。

また、Apolloの卓越したエンジニアリングの伝統を称えて設計された「Apollo Project EVO」は、Glacier、Sunset、Radiant Goldの3色で展開。大胆なボディラインと印象的なバタフライドアを特徴とし、革新的な自動車クラフトマンシップと洗練された意図的なデザインを両立しています。

さらに、プレイヤーはApolloをテーマにした「Apolloパラシュート」「Apolloオーナメント」「Apolloスペースギフト」などのアクセサリーで車両をカスタマイズ可能。バトルグラウンドを駆け抜けながら、Apolloならではのシグネチャースタイルを表現できます。

7種類すべてのApolloカラーバリエーションを収集すると、限定ゲーム内エフェクトが解放されます。

本コラボレーションは、3月を通して実施されるPUBG MOBILEのグローバル8周年記念キャンペーンの一環として登場し、象徴的なパートナーシップと限定コンテンツを通じて、プレイヤーにより充実したゲーム体験を提供します。

「PUBG MOBILE × Apollo Automobil」コラボレーションは、2026年3月20日から5月10日まで開催されます。App StoreおよびGoogle Play Storeより無料でダウンロードして、新コンテンツをぜひお楽しみください。

■『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

■『Apollo Automobil』概要

2004年に設立され、インゴルシュタット近郊のデンケンドルフに本社を構えるApollo Automobilは、ドイツで唯一のハイパーカー専業メーカーです。自動車工学の限界に挑み続ける超高性能ロードカーおよびトラックカーの設計・製造に特化し、Apolloはスピード感と大胆さをもって革新を追求する「Rebellious German Engineering（反逆のドイツ工学）」を体現しています。フラッグシップモデルである「Apollo Intensa Emozione」と「Apollo EVO」は、最先端技術と卓越したパフォーマンスを備え、同ブランドのクラフトマンシップの頂点を示すモデルです。

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