「YOUR ONE AND ONLY. Biore Global Brand Event」を韓国・聖水で開催

花王ビオレPR事務局

Global Brand Eventにメンバー8名が登場「太陽の下で輝くすべての人を応援したい」と想いを語る

～撮影時のマル秘エピソードやメンバーのプライベートに迫るトークを展開～

花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」は、世界的ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」を起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」の開始を告げるセレモニー「YOUR ONE AND ONLY. Biore Global Brand Event」を開催しました。

セレモニーでは、Stray Kidsメンバー全員が登場。ビオレUVとの初の楽曲コラボレーションとなった楽曲「Endless Sun」を起用したアンセムフィルムを世界初公開し、撮影時のエピソードなどを語っていただくトークセッションを実施いたしました。

特設サイト：https://www.kao.co.jp/bioreuv/sunlightisyourspotlight/

■花王株式会社より、Biore 2026グローバル戦略並びに、韓国市場戦略について解説

イベントの冒頭では、花王株式会社より、現在66の国と地域で展開されているビオレUVのグローバル戦略および、韓国市場への本格参入について発表されました。

プレゼンテーションをおこなった同社スキンケア（ビオレ）事業部長の小林恵美は「韓国はビオレのグローバル戦略の最重要拠点のひとつです。

スキンケア意識の非常に高い韓国市場へ挑戦することは、ビオレがさらにグローバルブランドへと進化していくための重要なステップになると考えています」と、意欲を語りました。

■出口夏希さんが日本から駆け付ける

第1部では、日本のビオレUVのCMに出演している俳優の出口夏希さんが登壇しました。白いドレス姿でブルーカーペットに登場した出口さん。ステージ登壇時には韓国語で挨拶をすると会場からは大きな拍手が。

またトークセッションでは、普段からビオレUVを愛用しているという出口さんに、今回韓国で新発売される「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」をステージで実際に試していただきました。使用した感想を出口さんは「とてもみずみずしく気に入っています。肌にスッとなじんでいて、塗った肌がつやつやしているのがわかります」と、その使用感について語りました。

また、今年の夏にやってみたいことはという質問には、「夏は外に出て太陽を浴びたいので、日やけ止めは必須ですね。海にいったり、お買い物したり、あとは韓国で美味しいご飯を食べたいですね(笑)」とお話いただきました。

■アンセムフィルム世界初公開！Stray Kidsがステージに登場

第2部では、Stray Kidsがプロデュースした楽曲「Endless Sun」を使用したアンセムフィルムが世界初公開されました。上映後、ステージにStray Kidsのメンバー8名が登場すると、大きな歓声が沸き起こりました。完成したフィルムを見た感想について、Lee Know（リノ）：は「オーストラリアで撮影をしたのですが、とても楽しい思い出になりました。綺麗な映像に仕上がっていて嬉しいです」と撮影時の思い出を振り返りました。



Felix（フィリックス）は、撮影時のエピソードについて「（フィルムの冒頭で太陽をハグするシーンでは）ひさしぶりにオーストラリアにいって、ここならではの日差しを感じました。海辺の近くの美しい風景を見た時に“ここでビオレUVのフィルムを撮影できたことは、本当によい選択だったな”と思いました」と話しました。

また、Hyunjin（ヒョンジン）は、フィルム中のビオレ UVのボトルを投げてキャッチするシーンについて振り返り「あれは実はCGです・・・というのは嘘なのですが(笑)、実は一回で成功しました。いまでも一回でできると思いますよ」と話すと、ＭＣから「ぜひ今やってみてください、みなさんみたいですよね？」と振られ、ステージでボトル投げを披露する展開に。無事Hyunjinがキャッチに成功すると、会場からは大きな拍手が起こりました。続いてFelixも同じく成功し、会場が沸きあがりました。

ビオレUVとの初の楽曲コラボレーションとなった楽曲「Endless Sun」に込められたメッセージについて、HAN（ハン）は「この曲を、Bang Chan（バンチャン）さん、Changbin（チャンビン）さんと構成したときに考えたのは、“太陽の日差し”についてでした。日差しは常に僕たちを照らすようなスポットライトだと考えて、歌詞にそのような思いを美しく込めました。“僕たちは生まれたときからいつでも輝いている存在。自分たちの道を開拓していこう”というメッセージを込めました」と、楽曲に込められた熱い思いを語りました。

■ビオレUVをメンバー同士で体験メンバーのプライベートな願望も披露！？

続いてステージ上では、UVカメラを用いたビオレUVのデモンストレーションが行われました。日やけ止めを塗った箇所が黒く映し出されるモニターを確認しながら、メンバー同士でビオレUVを塗りあうシーンも。愉快な掛け合いに会場からは歓声があがりました。

また、「ビオレUVをもって、メンバーとどこにいってみたいですか？」という質問にSeungmin (スンミン)は、「紫外線が多いですが、ビオレUVが守ってくれるので、海やキャンプにメンバーと行きたいですね」とプライベートな願望についても語りました。

I.N（アイエン）は、「STAYとともに新たなコンテンツを作っていきたいです。今年もたくさんのSTAYに会いたいと思っています」と語りました。

イベントの最後には、メンバーを代表してBang Chanから「みなさんがビオレUVとともに太陽の下で輝くことを願っています。僕たちの楽曲やアンセムフィルムなど、多くのコンテンツに関心と愛をもってくれたらと思います」とファンへ向けたメッセージを贈りました。

■アンセムフィルムについて ―SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.

アンセムフィルム60秒版： http://youtube.com/watch?v=cLeUaxOk81w

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cLeUaxOk81w ]

■Stray Kids（ストレイキッズ） プロフィール

Stray Kidsは2018年にデビューしたJYPエンターテインメント所属のボーイズグループ。

“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められている。

メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛け、2025年にはアメリカで最も売り上げたK-POPアルバムという記録の保持者となっている。

そして昨年11月に発売したアルバム、SKZ IT TAPE『DO IT』で米「ビルボード200」チャートに1位で初登場して以来、8作連続で1位を記録。8作のアルバムで連続して初登場1位を獲得したアーティストは前例がなく、全世界で史上初の快挙となり、Stray Kidsは「ビルボード200」において2000年代トップチャートを誇るグループの一つとして認められている。

また、昨年には自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE＞」を成功させ、彼らの人気は日本や韓国のみにとどまらず、アメリカなど世界中で現象化している。

■About Biore

「Biore」は、花王株式会社のグローバルスキンケアブランドです。日々の暮らしに自然に寄り添う、高機能なフェイシャルクレンジング、ボディケア、毛穴汚れケア、UVケア製品を展開しています。長年にわたる研究開発で培った独自技術を活かし、多様な肌ニーズに応える高い効果と快適な使用感を両立した製品を提供しています。

現在、日本、アジア、米州、欧州を含む世界66の国と地域で展開し、グローバルでの存在感を高めながら、世界中の生活者に選ばれ続けています。

■ビオレUV「アクアリッチシリーズ」の新作『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』

現在39の国と地域で展開し、累計出荷数量*2 1億本を突破している「ビオレUV」の主力「アクアリッチシリーズ」より、2026年2月に発売開始となった新作『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）の海外展開を2026年は拡大していきます。次世代のグローバル基幹商品として、価値伝達を一層強化します。

*2 チューブタイプ（数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む）を合算。

海外向けの輸出品、および現地生産品も含む（2011年1月～2023年10月）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139800/table/12_1_50b64e068cee81970dd3561e047c9612.jpg?v=202603200451 ]

*3 メイクアップ効果

*4 ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

■ビオレUV アクアリッチエッセンス

本商品は、2011年の発売以来、展開地域を順次拡大。累計出荷数量*6 １億本を突破している「ビオレUV」の代表商品です。

*5 チューブタイプ（数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む）を合算。

海外向けの輸出品、および現地生産品も含む（2011年1月～2023年10月）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139800/table/12_2_54f187c012d75354a7951d82f761bc96.jpg?v=202603200451 ]

ビオレUV公式ブランドサイト： https://www.kao.co.jp/bioreuv/

*6 独自製法により、ベヘン酸グリセリル、ジステアリン酸ソルビタンを含む両親媒性成分(水にも油にもなじむ性質)からなる“UV防御剤内包カプセル”を配合した日やけ止め処方（先行技術調査及びMintel Japan社データベース内2018年7月当社調べ）

*7 アスコルビルグルコシド

※メーカー希望小売価格は設定いたしません