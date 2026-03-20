『賭ケグルイ ALL IN』3月23日より正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームプラットフォームG123の新作ゲーム「賭ケグルイ ALL IN」のサービス開始日を2026年3月23日に決定しました。

「賭ケグルイ ALL IN」は、TVアニメ『賭ケグルイ』を原作とした“戦略すごろく”形式のオンラインゲームです。プレイヤーはサイコロを振ってボード上を進み、獲得したコインやアイテムを使いながら、ライバルとの駆け引きを楽しみます。イベントが発生するマスでは、所持サイコロ数を踏まえた賭け金調整や、対戦相手の指名など、多彩な選択が求められます。

また、本作はスマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上で遊べるブラウザゲームです。アプリのダウンロードは不要で、自宅ではPC、外出先ではスマートフォンなど、利用シーンに合わせてプレイスタイルを切り替えることが可能です。オート機能も搭載しており、隙間時間でも快適にプレイできます。

ゲーム内で集められるコレクションは攻略の鍵となり、一定数を揃えることでアイテムやボーナスを獲得できます。サービス開始をどうぞお楽しみに！

■ SNSにてリリースカウントダウンキャンペーン開催！

ゲームのリリース日決定を記念して、公式Xおよび公式LINEにてカウントダウンキャンペーンを実施いたします。期間中にLINEで友だち登録、Xのフォロー、そして対象投稿のリポストをすべて行っていただいた方の中から、抽選でAmazonギフト券1万円分をプレゼントいたします。

公式Xでは、正式サービス開始時にもさらに豪華なプレゼントキャンペーンを実施予定です。

キャンペーン期間：3月20日～3月22日

公式X：https://x.com/kakegurui_allja

公式LINE：https://lin.ee/DSRqirZ

■事前登録5万件達成！

事前登録キャンペーンが5万件を突破したため、リリース時に期間限定でゲーム内アイテムを全員にプレゼントします。引き続き事前登録を受け付けておりますので、ぜひご登録をお願いします。

<事前登録報酬>

・☆1～☆3のカードパック各1種

・サイコロ100個

<事前登録方法>

1. 公式LINEアカウントを友だち追加：https://lin.ee/DSRqirZ

2.公式X(旧Twitter) アカウントをフォロー：https://x.com/kakegurui_allja

3.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/r3a9ge2d



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：賭ケグルイ(https://g123.jp/game/kakegurui?lang=ja) ALL IN

ジャンル：戦略すごろく

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■アニメ「賭ケグルイ××」とは

良家の子女が集う名門、私立百花王学園。

ギャンブルで支配されたこの学園の頂点に君臨するのは、

弱者の人生を支配し、政財界にすら影響力を持つ絶対的な支配者、生徒会だった。

しかし、生徒会長の桃喰綺羅莉は突然、生徒会の解散・総選挙を宣言する。

選挙のルールは一人一票。全生徒に学園の頂点を目指すチャンスが与えられる。

カオスと悦楽を求める綺羅莉の思惑による選挙戦。

さらに、その機に乗じ、新たな脅威が訪れる。

百喰一族――綺羅莉と夢子に連なる者たちが。

蛇喰夢子と友情を深めてきた鈴井涼太、早乙女芽亜里、皇 伊月の４名は、

この仕組まれた総選挙の中、自らの信念をかけた闘いを迫られる。

弱肉強食の学園で「餌」となるか、他を喰らい生態系の「長」となるか。

ギリギリの選択が心を揺さぶる「究極の選挙バトルロイヤル」がいま始まる！

公式サイト：https://kakegurui-anime.com/

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ××」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。