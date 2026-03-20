田川寿美４／２２（水）発売の新曲　デビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」ニュービジュアル解禁！！！題字・ビジュアルアドバイス：ＩＫＫＯさんによる、かつてないジャケットが完成！！！

日本コロムビア株式会社

田川寿美は1992年「女…ひとり旅」でのデビュー以来、今年4月よりデビュー35周年を迎えます。そして来る4月22日(水)にデビュー35周年記念曲「いのち陽炎」が発売となります。新曲は近年の歌謡曲路線から一転、本来の演歌楽曲となりました。

作詩：石原信一、作曲：岡千秋、編曲：石倉重信という強力な布陣で制作。これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を「陽炎」と照らし合わせながら歌っています。

そして発売に先駆け、田川寿美のニュービジュアルとジャケットが公開となりました。今回のメインビジュアルにはデビュー当時にヘアメイクをしていただいていたIKKOさんにヘアメイクプロデュースを預け、ウィッグを使った新たなビジュアルにチャレンジ。

さらにはアートワーク全体にもアドバイスをいただき、かつてないニュアンスのジャケットが仕上がりました。デビュー35周年にふさわしい新鮮なビジュアルと田川寿美の円熟味ある歌声を合わせてご堪能ください。

田川寿美コメント

「IKKOさんにはデビュー当時にヘアメイクをしていただいて以来、今も時折相談に乗っていただいたりしています。今回も35周年記念曲ということで『イメチェンしたいんですけど、アドバイスをいただけますか？』とご相談したら、ウィッグを使ったオレンジ色っぽい髪色のボブスタイルをご提案いただきました。新鮮な感じで見ていただけると思います。また、今回は題字やアートワーク全体もアドバイスいただいて、今までにない素敵な感じに仕上げていただきました。本当に感謝です!!!」



IKKOコメント

「寿美ちゃんとは寿美ちゃんが16歳のころからヘアメイクをさせていただいて、ヘアメイクから離れた後もとてもいいお付き合いをさせていただいています。今回、デビュー35周年とのことで、お祝いの意味も兼ねて題字と全体のビジュアル面のアドバイスをさせていただきました。温かな日差しの中でほほ笑む寿美ちゃんがとてもいい雰囲気に出来上がったと思います。この曲で寿美ちゃんのデビュー35周年が素敵な年になることを祈っています。 心こめて IKKO」

【新曲作品情報】

田川寿美 デビュー35周年記念曲「いのち陽炎」

2026年4月22日(水)発売

CD:COCA-18325 \1,500(tax in)

1.いのち陽炎 作詩:石原信一/作曲:岡 千秋/編曲:石倉重信

2.海峡みなと駅 作詩:里村龍一/作曲:岡千秋/編曲:南郷達也

3.春よ来い 作詩:石原信一/作曲:幸耕平/編曲:南郷達也

コロムビアHP: https://columbia.jp/toshimi/