二階堂ふみら輩出の『美少女図鑑』と本格派ショートドラマアプリ「Kanta」が共同制作！オムニバスドラマ『Majority Blues』EP1.『わたしの黒歴史』3月20日(金・祝)独占配信開始

株式会社DONUTS

株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、本格派ショートドラマアプリ「Kanta」( https://kantashort.com/ )と共同で、“上京する女の子”をテーマにしたオムニバスドラマ『Majority Blues(マジョリティ・ブルース)』を制作することを決定いたしました。2026年3月20日(金・祝)12:00よりEP1.『わたしの黒歴史』(全5話)を「Kanta」にて独占配信いたします。

■『美少女図鑑』と「Kanta」が描く上京する女の子たちの物語

日本国内における縦型動画広告の市場規模は、2029年には5,648億円に達する(※)と予測されており、今後さらなる成長が見込まれています。こうした市場背景を受け、全国各地から次世代スターの原石を発掘・輩出し続ける『美少女図鑑』のキャスティング力と、スマートフォンに特化した没入感の高い視聴体験を提供するショートドラマアプリ「Kanta」のプラットフォーム力を掛け合わせることで、Z世代を中心とした視聴者にとって価値あるショートドラマを起点とした次世代IPの創出を目指してまいります。

(※)サイバーエージェント、2025年国内動画広告の市場調査: https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=33050

■オムニバスドラマ『Majority Blues(マジョリティ・ブルース)』について

今回共同制作する『Majority Blues(マジョリティ・ブルース)』は、“上京する女の子”を共通テーマにしたオムニバスドラマです。『美少女図鑑』の所属モデルや主催オーディション参加者などが出演し、地方から夢を追いかける少女たちのリアルな葛藤を描きます。

EP1.は「美少女図鑑AWARD 2025 supported by FELICE」でグランプリを受賞した凜羽(りう)さんが主演を務め、自身と同じく石川県出身で夢を叶えるために上京してきた売れっ子アイドル声優の主人公・綺堂凜(キドウ リン)を演じます。また、「美少女図鑑AWARD 2024」ファイナリストで美少女図鑑本部所属の小野瀬佳奈さんも出演し、マネージャーとして凜を支える菅原カヨを演じます。そして、ドラマ内でかつて2人が所属していたアイドルユニット「リンカヨ」が歌う楽曲『DRAMA』(作詞・作曲:サカノウエヨースケ)が、本作の主題歌として採用され、各種音楽配信サービスでもご視聴いただけます。

さらに、全国に潜む“次世代美少女の原石”を発掘するオーディション「美少女図鑑AWARD 2026」(2026年3月21日(土)開催)のグランプリ受賞者が、『Majority Blues』の次回以降のエピソードで主演を務めることも決定しています。スターを目指す俳優の原石たちがショートドラマという新たな表現の舞台を通じてその才能を存分に発揮できる活躍の場を提供するとともに、視聴者が彼女たちの瑞々しい演技や成長を物語(コンテンツ)として受け取り、共に歩んでいけるような、次世代のエンターテインメントの形を提案してまいります。

■作品概要

作品名 :Majority Blues EP1.わたしの黒歴史

配信開始日時:2026年3月20日(金・祝)12:00

エピソード数:全5話

配信先 :Kanta

◇あらすじ

成功の裏に、消せない“黒歴史”がある。

石川県から上京してきた人気アイドル声優・綺堂凜(キドウ リン)が、封じてきた過去と再び向き合い、本当の自分を探していく物語。

◇出演者

凜羽、小野瀬佳奈、本間玲音

◇スタッフ

脚本・監督・編集 :垣江紀壱

エグゼクティブ・プロデューサー :中村孔亮

制作プロデューサー :稲垣亮太

ヘアメイク :三沢友香

オンライン編集 :大須賀雄介

撮影 :吉田ハレラマ

撮影補助 :新井花菜、染宮大輝

◇主題歌

リンカヨ『DRAMA』(作詞・作曲:サカノウエヨースケ)

◇視聴URL

https://kanta.airbridge.io/short-form-with-deep-link?product_id=019c985a-9b23-73cc-bb23-b401e1f2e296

■主要キャスト紹介

◆主演:凜羽さん

【プロフィール】

2005年9月1日生まれ、石川県出身。

「美少女図鑑AWARD 2025 supported by FELICE」で歴代最多となるグランプリ含む8冠を受賞。主な出演歴は、ユニリーバ・ジャパン株式会社によるドメストWEBCM、合同会社グッドシェイプによるThe Dog Bike PONY2広告モデル、金沢きもの花恋着用モデル、「SAPPORO COLLECTION 2025 SPRING/SUMMER」など。モデル・俳優などマルチに活躍している。

Instagram: https://www.instagram.com/91riwtkkw

X: https://x.com/riw2024_

TikTok: https://www.tiktok.com/@901tkkw

【コメント】

今回の作品は、私自身これまであまり演じたことのないタイプの役に挑戦しました。表では見せない凜の裏の一面とのギャップにも注目していただき、凜という人物の二面性を楽しんでもらえたら嬉しいです。

◆小野瀬佳奈さん

【プロフィール】

2002年7月5日生まれ、茨城県出身。

「美少女図鑑AWARD 2024」ファイナリスト。舞台『ターニングポイント』(2026年4月)に出演予定。特技はサックス、和太鼓、篠笛。楽器経験としてチューバ、ベース、アコースティックギター。北米進出を目指し、モデル・俳優として活動中。

Instagram:https://www.instagram.com/kana_hodge

【コメント】

菅原カヨ役としてこの作品に関わることができ、とても光栄です。夢を追いかけて上京した2人の想いや関係性の変化が、短い時間の中にたくさん詰まっています。ぜひ共感しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

■主題歌について

リンカヨ『DRAMA』

作詞・作曲:サカノウエヨースケ

各種音楽配信サービス: https://pcim.lnk.to/DRAMA

《サカノウエヨースケ PROFILE》

シンガーソングライター、作曲家/サカノウエヨースケ

2000年に浅倉大介プロデュースでメジャーデビュー。シンガーソングライターまたサウンドクリエイターとして、水樹奈々、すとぷり、星街すいせい、超ときめき(ハート)宣伝部など数多くのアーティストやアイドルへの楽曲提供を行う。2026年1月、ロックバンド「Voice Connect」のボーカル、ギターとして1st配信シングル『Beautiful LION』発売中。

■「Kanta」とは

1話約1分～3分で楽しめる韓ドラ・恋愛・サスペンス系をメインとした本格派ショートドラマアプリ。韓国のRIDI Corporation( https://ridicorp.com/jp/ )が開発・運営し、2025年4月に日本でローンチされました。

公式サイト : https://kantashort.com/

公式X : https://x.com/WatchKanta_JP

公式Instagram : https://www.instagram.com/watchkanta_jp/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@watchkanta_jp

公式Facebook : https://www.facebook.com/WatchKanta/

■『美少女図鑑』とは

『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの俳優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の俳優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。2021年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。

『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

https://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/

◆ 公式サイト : https://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式X : https://x.com/bishoujozukan

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/

■株式会社美少女図鑑 概要

社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : https://corp.bishoujo-zukan.jp/

※株式会社美少女図鑑は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。