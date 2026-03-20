2026年7月18日（土）開催「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」入場者特典＆夜公演アフタートーク情報を解禁！

株式会社ADKエモーションズ

2013年から、過去3度上演され多くの観客を魅了した新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」。豪華メインキャスト、そして作品を彩ってきた音楽・吉森信らのスペシャルアンサンブルが送る

約8年ぶりとなる新作「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」のオフィシャル先行受付がスタートする本日、公演の最新情報を解禁いたしました。

入場者特典として、本公演で上演されるエピソードをイメージした新規描き下ろしイラスト入りチケットクリアファイルをプレゼント。昼・夜公演で異なる絵柄を配布いたします。

さらに、夜公演終了後に出演キャスト・スタッフ登壇によるアフタートークの実施が決定！

出演キャストより、夏目貴志役・神谷浩史とニャンコ先生／斑役・井上和彦の登壇が決定。追加登壇者は今後発表いたします。また、公演内容決定に伴い各公演の開演時間情報を更新。チケット申し込みの際、合わせてご確認ください。

今後のチケット販売スケジュールなどの続報は、公演公式サイトならびにアニメ「夏目友人帳」公式Xアカウント、「LaLa」本誌にて随時お知らせいたします。

入場者特典情報を解禁！

入場者特典として、本公演で上演されるエピソードをイメージした新規描き下ろしイラスト入りチケットクリアファイルをプレゼント。

昼・夜公演で配布される絵柄は異なります。

※画像はイメージです。実物の商品とは異なる可能性がございます。

夜公演 アフタートーク実施決定！

夜公演終演後に、出演キャスト・スタッフ登壇によるアフタートークの実施が決定！

[登壇者]：神谷浩史、井上和彦 ほか

※追加登壇者は今後発表いたします。

※夜公演のチケットをお持ちのお客様のみご参加いただけます。終演後はご着席のままお待ちください。

※アフタートークは終演後、15分程度を予定しております。

※登壇者は、やむを得ない理由により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

出演者変更の場合でも払い戻しはいたしかねます。

チケット販売スケジュール

■オフィシャル先行抽選

【チケット】※入場者特典：チケットクリアファイル付（昼公演・夜公演で絵柄が異なります）

指定席：10,000 円（税込）

グッズ付き指定席：12,900 円（税込）

★特典グッズ：ぬいぐるみニャンコ先生（なつめゆる人帳）ST限定版

【受付期間】2026年3月20日（金）12：00～3月30日（月）23：59

【受付URL】https://l-tike.com/st1/natsume-st

●注意事項

※未就学児入場不可 ※お一人様4枚まで

※やむを得ない事情により、公演内容、公演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

その際、チケットの払い戻しはできかねますので、あらかじめご了承ください。

【チケットお問い合わせ】 DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

公演概要

【公演名】

SOUND THEATRE ×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～

【開催日時】

2026年7月18日（土）

[昼公演] 開場13:00 開演14：00 [夜公演] 開場 17:00 開演 18:30

【会場】

東京国際フォーラム ホールA（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目５-１）

【演目】

第一幕 音劇版「水底の燕」 第二幕 音劇版「いつかくる日」

【出演】

＜朗読＞

神谷浩史/井上和彦/木村良平/菅沼久義/柚木涼香/小野大輔/小松未可子 ほか

＜ミュージシャン＞

【吉森信アンサンブル】

Piano、Conduct 吉森信/Violin 室屋光一郎、小寺里奈、伊藤彩、柳原有弥/Viola 島岡智子

Violoncello 岩永知樹/Clarinet 豊永美恵/Percussion 関根真理

【スタッフ】

原作：緑川ゆき「夏目友人帳」（白泉社「LaLa」連載）

監修：大森貴弘（アニメシリーズ総監督）/脚本：吉永亜矢/演出：岡本貴也/音楽：吉森信

【イベント企画・制作】

NAS

【ステージ制作】

M-site

【運営協力】

DISK GARAGE / 808

【キャスティング協力】

ネルケプランニング

【協力】

朱夏

【協賛】

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社ムービック

株式会社エポスカード

株式会社BANDAI SPIRITS

【主催】

「夏目友人帳 」サウンドシアター製作委員会

【公演公式サイト・SNS情報】

公演公式サイト ：https://natsume-animestore.jp/lp/ST2026

アニメ公式Ｘアカウント：https://x.com/NatsumeYujincho



【SOUND THEATRE（サウンドシアター）とは】

昨今“朗読劇”と呼ばれるものは数多くあります。その中でサウンドシアターが“新感覚・音楽朗読劇”と謳うのは、

朗読劇の基盤である“読み聞かせ”の部分はもちろん、舞台美術、照明、特殊効果、衣裳等にまでこだわり、

五感を刺激する要素をふんだんに取り入れる事で、観客の想像力を限界まで刺激する、

いわば”イメージシアター”であるということからです。

また舞台上での生演奏によって、音楽と朗読が互いにより一層寄り添い、高めあい、シンクロしていきます。これらの要素によって観客は劇中の温度や気候、登場人物の動きまでをも想像する事が可能となり、キャラクターの感情や回想をより鮮やかに、印象的に表現することができます。

最大限に五感を刺激し観客を想像の渦に巻き込む、体感する朗読劇。

それが“新感覚・音楽朗読劇”サウンドシアターなのです。

★リリース内の画像を使用する場合は、下記の権利表記の記載をお願いいたします。

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会