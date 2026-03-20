HANA 話題沸騰中の新曲「Bad Girl」配信リリースが3月27日(金)に決定！！さらに3月20日（金）正午よりプリオーダー・Pre-Add/Pre-Saveがスタート！

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7人組ガールズグループHANAが、話題沸騰中の新曲「Bad Girl」を3月27日（金）に配信リリースする

ことが決定した。

「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されており、CM公開開始と同時にSNSでは「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」という歓喜と期待の声が上がっていた。

さらに、待望の1st Tour「BORN TO BLOOM」の初週となる3月7日（土）、3月8日（日）名古屋公演でも「Bad Girl」がサプライズで初披露され、リリースを待ち望む声は最高潮となっていた。

そんな、いま最注目の新曲「Bad Girl」の配信リリースが3月27日（金）に決定。

配信ジャケット写真も同時に初解禁となった。

この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソングとなっている。

誰もが抱く感情だからこそ、深く共感できる歌詞。そして、HANAが表現する葛藤と決意が混じった歌声。それらをポップロック調のメロディに乗せた、耳にも心にも残る楽曲となっている。

そんな「Bad Girl」のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveが3月20日（金）正午からスタート。プリオーダーでは100名様に当たるオリジナルジャケット写真ステッカー、Pre-Add/Pre-Saveではメンバーからの限定ボイスコメントという特典も用意されている。

2026年2月に待望の1st Albumを発売し、さらに3月には1st TourもスタートしたHANA。

新たな歩みを始めた彼女たちの最新曲「Bad Girl」を、是非いち早くチェックして欲しい。

詳細はHANA Official HP（https://hana.b-rave.tokyo/)をチェック。

■「Bad Girl」プリオーダーはコチラ

【応募URL】

URL：https://hana-brave.lnk.to/BadGirl_Preorder

【応募期間】

2026/3/20(金)12:00～2026/3/26(木)23:59まで

【特典】

抽選で100名様に「Bad Girl」オリジナルジャケット写真ステッカーをプレゼント

※詳細はHANA Official HPを確認ください(https://hana.b-rave.tokyo/)

■「Bad Girl」Pre-Add/Pre-Save (事前登録)はコチラ

【登録URL】

URL：https://hana-brave.lnk.to/BadGirl_PAPS

【対象期間】

2026/3/20(金)12:00～2026/3/26(木)23:59まで

【特典】

事前登録いただいた方全員に「メンバーからの限定ボイスコメント」

※詳細はHANA Official HPを確認ください(https://hana.b-rave.tokyo/)

＜1st Album「HANA」リリース情報 ＞

■1st Album「HANA」

2026.2.23 Mon. Digital Release（https://hana-brave.lnk.to/HANA）

2026.2.25 Wed. CD Release（https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA）

形態：完全生産限定盤/通常盤

内容：

完全生産限定盤

CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：8900円(税込)

通常版

CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

【 HANA プロフィール】

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members