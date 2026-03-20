会社分割によるアグリテック専門会社の設立に関するお知らせ

ABC株式会社

ABC株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「当社」）は、当社のアグリテック部門を新設分割により分離し、アグリノード株式会社（AgriNode Inc.）を設立しましたのでお知らせいたします。 新会社はAIを活用した農業プラットフォーム「ハタスケ」事業を承継し、AIアグリテックへ経営資源を集中させることで農業DX（デジタルトランスフォーメーション）の加速を目指してまいります。

■ 背景

当社はこれまで、農業向けクラウドソーシングサービス「ハタスケ」において、補助金申請AIチャット「ハタスケAI」の提供や、農業法人の事業承継支援など、AI・テクノロジーを活用した農業者支援を継続的にサービス開発をすすめてまいりました。 一方、当社全体の事業領域の拡大に伴い、アグリテック事業に専念できる独立した組織体制の必要性が高まっておりました。今般の新設分割は、こうした背景を踏まえた戦略的判断です。

■ 新設分割の目的

・AIアグリテック事業への人材・資本・開発力の集中

・農業特化組織としての専門性強化と意思決定の迅速化

・ハタスケブランドの独立による対外的な認知向上とパートナーシップ拡大

・将来的な資金調達

・アライアンス戦略の柔軟性確保

■ 会社分割の概要

分割方式：新設分割（ABC株式会社を分割会社、アグリノード株式会社を新設承継会社として設立） 承継内容：ハタスケ事業に係る契約・知的財産権・システム等

分割後の体制：ABC株式会社がアグリノード株式会社の全株式を保有する親会社として存続

■ アグリノード株式会社の概要

会社名：アグリノード株式会社（AgriNode Inc.）

所在地：愛知県名古屋市中村区椿町12-8 椿町ビル６A

事業内容：AI・IoTを活用した農業管理サービス「ハタスケ」の開発・運営および関連アグリテック事業

株主構成：ABC株式会社 100%

URL：https://agrinode.jp

■ 農業管理SaaS「ハタスケ」について

「ハタスケ」は、農業者向けの管理・支援に特化したSaaSです。補助金申請を対話形式でサポートする「ハタスケAI」をはじめ、圃場管理・作業記録・農業法人の事業承継支援など、農業者の経営効率化を幅広く支援しています。 アグリノード株式会社への承継により、ハタスケはAI活用をさらに深化させ、農業DXをリードする専門プロダクトとして進化を加速してまいります。

■ 今後の展開

アグリノード株式会社は、経営資源をAIアグリテックに集中し、以下の取り組みを加速してまいります。

・ハタスケAIの機能拡充（営農計画支援・投資回収シミュレーション等）

・農業法人の事業承継支援サービスの全国展開

・農業DX推進に向けた外部パートナーとのアライアンス強化

■ 会社概要

会社名：ABC株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区椿町12-8 椿町ビル

事業内容：AI・Blockchain・Cultivation 分野のソフトウェア開発

URL：https://abckk.dev