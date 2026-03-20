よしなまプロデュース「マモンキング」PlayStation(R)5版が本日発売！Nintendo Switch(TM)・Steam(R)と合わせてリリース記念セールを開催！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎)は本日2026年3月20日、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える人気動画クリエイター「よしなま」と共同開発した、モンスター育成シミュレーションゲーム「マモンキング」のPlayStation(R)5版を発売します。

これを記念し、PlayStation(R)5版は、PlayStation(R)Plus加入者限定で35%オフセール、合わせて、Nintendo Switch(TM)版・Steam(R)版では20%オフセールを開催します。春休み期間は、ぜひこの機会に「マモンキング」をお楽しみください。

■ いよいよ発売開始！PlayStation(R)5版「マモンキング」

好評配信中のNintendo Switch(TM)版およびSteam(R)版に加え、より多くの方に「マモンキング」を体験いただきたいという思いのもと、本日新たにPlayStation(R)5版を発売します。PlayStation(R)5版ではトロフィー機能にも対応しており、自分だけのマモンを育成し、「マモンキング」を目指す軌跡を実績として形に残すことができます。奥深い育成と熱いバトルをPlayStation(R)5でもお楽しみください。

▼発売情報

タイトル：マモンキング

ジャンル：モンスター育成シミュレーションゲーム

発売機種：PlayStation(R)5 ※Nintendo Switch(TM)・PC(Steam(R))でも好評配信中

プレイ人数：1人

発売日：2026年3月20日(金・祝)

通常販売価格(税込)：1,473円 ※初回35%オフセール中

対応言語：日本語・英語

PlayStation(R)5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JB2213-PPSA36006_00-0006849174575769

公式X：https://x.com/O_mamonking

■ リリース記念セール情報

「マモンキング」PlayStation(R)5版の発売を記念し、PlayStation(R)Plus加入者限定で、35%オフセールを開催します。さらに、Nintendo Switch(TM)版・Steam(R)版では20%オフセールを開催します。この機会にぜひお買い求めください。

▼PlayStation(R)5

2026年3月20日(金・祝)0:00(JST)～2026年4月10日(金)23:59(JST)

販売価格(税込)：957円(35％オフ)

※PlayStation(R)Plus加入者限定のセールです。

▼Nintendo Switch(TM)

2026年3月20日(金・祝)0:00～2026年3月29日(日)23:59

販売価格(税込)：1,184円(20％オフ)

▼Steam(R)

2026年3月20日(金・祝)2:00(JST)～2026年3月30日(月)2:00(JST)

販売価格(税込)：1,184円(20％オフ)

■ 「マモンキング」ゲーム概要

YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える人気動画クリエイター「よしなま」と共同開発した、新感覚の育成シミュレーションゲームです。プレイヤーは異世界から召喚したモンスター「マモン」を育成し、最強のマモン使い「マモンキング」を目指します。自由度の高い育成システムと、プレイヤーの戦略と判断力が勝敗を分ける戦闘システムが魅力です。自分だけの最強の「マモン」を創り上げよう！

▼各プラットフォームでランキング上位を獲得！

リリース後、数多くの方に遊んでいただき、Steam(R)国内売上ランキング1位、Nintendo Switch(TM)ダウンロードソフトランキング2位を達成しました。

▼ローンチトレーラー

■ 「マモンキング」実況動画について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C5YjMI8--uw ]

「マモンキング」は実況・配信大歓迎です！

プレイ動画やライブ配信は、個人や法人、営利・非営利に関わらず、禁止事項に抵触しない限り、事前の許諾なしに自由にご投稿いただけます。皆さんの実況で、ぜひとも本ゲームの魅力を世界中へ発信してください。

■ 「よしなま」とは

YouTubeチャンネル登録者数100万人超の動画クリエイター。

2015年からアクションゲームの実況動画を投稿開始。



毎日投稿をほとんど欠かさず、ゲームプレイを趣味として生活し、そのありのままの姿を動画にする生き様に根強いファンも多い。Twitch等でもほぼ毎日配信を行い、動画と生配信の二刀流で、多くの若者を魅了・翻弄している。

【LiTMUS株式会社】

所在地：東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー28階

代表者：代表取締役社長 桑村 崇一郎

設立：2021年12月

事業内容：LiTMUS(リトマス)株式会社は、「青鬼」シリーズや「脱獄ごっこPRO」等のコンテンツ企画・ライセンス・パブリッシングを行なっています。

コーポレートサイト：https://litmus-ent.jp/

本件に関するお問い合わせ先

LiTMUS株式会社 マモンキング広報担当

メールアドレス：support@litmus-ent.jp