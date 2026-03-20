【残り10日】ひとりでも効率よく上達｜AIテニスロボット「Tenniix（テニックス）」Makuake限定最大37%OFF ＆カウントダウンクーポン

FLUX ROBOTICS(HONG KONG)CO.，LIMITED

スポーツロボットテクノロジーを開発するFLUX ROBOTICS CO., LIMITED（本社：香港、代表：Hanqi Zhu）は、AIを活用し一人でも本格的なテニストレーニングを可能にするテニスマシン「Tenniix（テニックス）」の日本先行予約プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて2026年1月27日より実施しております。

本プロジェクトは開始以降、多くのご支援をいただき、応援購入総額1.3億円を突破し、Makuakeスポーツカテゴリー1位の記録を更新しています。いよいよ終了まで残り10日となり、2026年3月30日（月）22時に終了いたします。

■Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/tenniix/

最大37%OFFの特別価格で購入できるのはプロジェクト期間限定となります。

＊2026年3月30日（月）22時まで

■期間限定「カウントダウンクーポン」

プロジェクト終了に向けて、Makuakeで利用可能な期間限定クーポンをご用意いたしました。

特典内容：3,000円OFF

クーポンコード：TENNIIX_3000_1

利用期間：～ 3月30日（月）22:00

＜利用方法＞

Makuakeマイページ内「My応援クーポン」より「コード入力」にて取得可能です。

※他クーポンとの併用不可

※Makuake未登録の方は会員登録後に利用可能

■Tenniixとは

Tenniixは、FLUX ROBOTICSが展開するAIテニストレーニングロボットです。

・AIによる打球コントロール（*Proモデル）

・個々のレベルに応じたトレーニング設計

・一人でも実践的なラリー練習が可能

2025年5月には、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」にてプロジェクトを開始し、約1億4,000万円の支援を獲得。日本を含むグローバル市場で高い評価を得ています。FLUX ROBOTICSは、テクノロジーを通じてアスリートの可能性を最大化することを掲げるスポーツロボティクス企業です。

■Tenniixの製品特徴

・AI ビジョン追跡システム ※1

プレーヤーとボール双方の位置・動きをセンチメートル精度で把握し、戦術的な練習を実現します。

※1 Tenniix Proに搭載の機能です。

・プロ仕様ドリル搭載

1,000パターン以上の練習メニューを内蔵。初心者から上級者まで、目的に応じたトレーニングが可能です。

・アプリ操作

スマートフォンのアプリで自分だけのトレーニングを思いのままにカスタマイズ。

・音声操作でハンズフリー

「Hi, Tenniix」と話しかけるだけ。ボイスアームバンドで、練習を止めることなく球速や回転を自由に変更できます。

・大容量＆軽量コンパクト

わずか約8.6kgの軽量ボディで最大100球搭載可能。ポータブルでどこでも練習に持ち出せます。

■公式サイト

https://jp.tenniix.ai

■公式SNS

LINE：https://lin.ee/onPsvG6

𝕏：https://x.com/Tenniix_jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tenniix_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583878437766

■お問い合わせ先

Tenniix Japan

メール：japan@tenniix.ai

営業時間：平日10:00～17:00（※土日祝・年末年始除く）

※通常2～3営業日以内に返信

■報道関係者お問い合わせ先

Tenniix Japan広報事務局

メール：japan@tenniix.ai

担当：米田

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