1台18役の本格サロン級ケアを自宅で。多機能美顔器「Kluthbit」が新登場。3月21日より期間限定41%OFFの特別キャンペーンを開催

九洋洲 Joychou 株式会社

美容家電ブランド「Kluthbit」は、1台で18の機能を備え、プロ仕様のトータルケアを叶える最新の多機能美顔器を発売いたします。これを記念し、2026年3月21日から3月29日までの期間限定で、通常価格21,680円のところ、41%OFFの特別価格12,890円にてご提供する「美の開花キャンペーン」を実施いたします。

開発の背景：忙しい毎日を「美しさが咲きほこる時間」へ

現代を生きるすべての人へ、サロンに通う手間やコストを抑えながら、自宅で妥協のないスキンケアを楽しんでいただきたい。そんな想いから「Kluthbit」は誕生しました。初心者から上級者まで満足いただける5段階のレベル調整機能を搭載し、顔・目元・口元・首元まで、毎日のコンディションに寄り添うパートナーとしての1台を目指しました。

製品の特長：「肌を一軒の家」に見立てた多角的なアプローチ

Kluthbitは、肌の構造をひとつの「家」として捉え、土台から屋根（表層）までを5つのモードで丁寧にメンテナンスする独自のケアプロセスを提案します。

1. 【土台作り】EMS × MC（マイクロカレント）独自複合微電流

表情まわりの筋肉にアプローチするEMSと、穏やかな刺激のMCを組み合わせ、すっきりと軽やかな使用感をもたらします。朝のメイク前や、顔のこわばりを感じる際のリフレッシュに最適です。

2. 【柱形作り】高周波RF × 温感 × 赤色LED

1～3MHzの高周波RF（ラジオ波）と42℃の心地よい温感で肌をじんわりと包み込みます。赤色光エステが、ハリ感のあるいきいきとした表情をサポートします。

3. 【澄明作り】高周波RF × 緑色LED

肌を穏やかに整え、澄んだ落ち着きのある印象へ。触れるたびにしっとりとなめらかな、自然なツヤ感を演出します。

4. 【屋根掃除＆補給】イオン導出・導入 × 超音波振動

Cleanモード： プラスイオンと超音波で、手洗顔では落としきれない汚れをオフ。

Moistureモード： マイナスイオンの力で、美容成分の角質層への浸透をサポートし、うるおいに満ちた肌へ導きます。

5. 【屋根締め】冷感クール × 青色LED

18℃以下のひんやりとした冷却機能で肌をキュッと引き締め、キメの整ったなめらかな質感に仕上げます。

デザインと使いやすさへのこだわり

キャンペーン概要

- 洗練されたデザイン： 白を基調とした上品なボディは、インテリアにも馴染み、手にするだけで気分が高まります。- 利便性： USB Type-C充電式を採用。軽量設計で、旅行や出張先でも本格的なケアが可能です。- ギフトにも最適： 高級感のあるパッケージは、母の日、誕生日、大切な方への贈り物や、自分へのご褒美としても選ばれています。

新製品の発売を記念し、期間限定で特別割引を実施いたします。

期間： 2026年3月21日～3月29日

内容： 通常価格 21,680円 → 特別価格 12,890円

割引率： 41% OFF

商品仕様

- ブランド名： Kluthbit- 商品名： オールインワン多機能美顔器- 充電方式： USB Type-C- 主な機能： EMS、マイクロカレント、RF（ラジオ波）、イオン導出・導入、超音波、冷却、LED光エステ（赤・緑・青）詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/stores/page/E325DDF0-73C4-49D3-A8DD-BC12CBC387DD?channel=20260321-B0GHNKWHBBJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com