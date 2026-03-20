ＳＯＭＰＯヘルスサポートが導入するWell Bodyの「Offi-Stretch(R)」、「健康経営先進企業事例集2026」に先進事例として掲載！

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）が提供する、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」が、この度、健康長寿産業連合会が発行した「健康経営先進企業事例集2026」に、ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加納 昌明）の健康経営施策として掲載されたことをお知らせいたします。

「健康経営先進企業事例集2026」への掲載について

「健康経営先進企業事例集2026」は、健康長寿産業連合会が2025年度に優れた健康経営に取り組む20社の事例をまとめた報告書です。

今回、この事例集にWell Body株式会社の企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)」が掲載されました。これは、ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社が同サービスを健康経営施策の一環として採用し、従業員の健康支援に取り組んでいる点が評価されたものです。

事例集では、ＳＯＭＰＯヘルスサポートにおける「Offi-Stretch(R)」の活用が、企業の健康課題に向き合う先進的な取り組みとして紹介されています。

実際の掲載内容

出典：健康長寿産業連合会「健康経営先進企業事例集2026」 （ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 掲載ページより引用）(https://www.well-being100.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/20260316_008_SOMPO%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE_%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%85%88%E9%80%B2%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%862026.pdf)

導入背景と現場での効果

導入の具体事例：全国フィジカルケアツアーの実施

2025年11月には、北海道から九州までのＳＯＭＰＯヘルスサポートの全国各拠点を対象に、理学療法士が巡回する「全国フィジカルケアツアー」を実施しました。約1ヶ月間で延べ約200名の従業員を対象に姿勢診断・慢性痛予防改善ストレッチを提供し、事後アンケートで平均満足度4.89点／5点という高い評価をいただきました。

※詳細：【全国フィジカルケアツアー@ＳＯＭＰＯヘルスサポート】ＳＯＭＰＯヘルスサポート様の全国各拠点にて、理学療法士によるフィジカルケアを実施！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000132303.html)

実際に施術を受けられた従業員様のお声（一部抜粋）

・日頃の首、肩のコリの悩みが解消されました。自分でできるストレッチも教えていただけて、大満足です。このような施術を体験させていただき、ありがとうございました。（50代 女性）

・肩関節周囲炎（四十肩）を発症し整体院も受診していますが、職場で短時間とはいえ「みっちり」施術いただき、満足しました。今後の治癒に向けたアドバイスもいただけました。

ありがとうございました！（40代 男性）

・根本原因や日々の対処法を教えていただき、不調が解消されそうです。ありがとうございました。

（40代 女性）

・今回、部署の先輩にすすめられて利用させていただきましたが、結論とても良かったです。最初に体の状態も丁寧に確認・説明してくださったので大変よく理解できました。

また、施術後の体が軽くて驚きました。また利用したいと思います。（30代 男性）

ＳＯＭＰＯヘルスサポートにおける施策として「Offi-Stretch(R)」が採用されたのは、単なるリラクゼーションではなく、「予防型のフィジカルケア」を通じて従業員の働き方と健康を同時に支えるという点が、企業の課題解決に合致したことが大きな理由です。

Offi-Stretch(R)を通じて、Well Bodyが目指す未来

Well Body株式会社は、企業の健康課題が多様化する中、フィジカルケアの専門性を活かして「働く人が本来の力を発揮できる環境づくり」を支援してきました。今回の事例集掲載は、その取り組みが社会的にも評価されつつあることを示すものです。

Offi-Stretch(R)を通じて、従業員一人ひとりの身体の状態に寄り添う「個別最適化されたケア」をさらに進化させ、企業の健康経営の基盤づくりに貢献していきます。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com

サービスに関するお問い合わせはこちら(https://offi-stretch.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260320_release)

Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）に関する資料請求はこちら(https://offi-stretch.com/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260320_release)