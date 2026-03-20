普遍の造形に、究極のスタンダードな拘りを。URBAN RESEARCH DOORSがSTANDARD SUPPLYに別注した2型のDAYPACKが登場

株式会社アーバンリサーチ

STANDARD SUPPLYと共に到達した、機能美を深化させた別注DAYPACKが完成しました。

一見すると普遍的なデイパックですが見えない部分に気の利いた拘りをつめ込み、ディテールの設計に一切の妥協をせず到達したデザイン。

普段使いから小旅行などに使えるMサイズ、2泊以上の旅行や出張など荷物が多い日にも安心なLサイズの2型をラインナップ。

生地はハリがあり型崩れしにくく耐久性も抜群。 背面パッドは取り外し可能で荷物量に応じて調整可能。底面パッド付きで荷物の出し入れもスムーズに可能。フロントポケットはマチ付きで整理しやすく、パソコンや書類も安心して収納できます。

随所にレザーを使用し、ハンドルの持ち心地や補強、アクセントにも配慮。背負ったときのシルエットや持ち心地に惜しみなくこだわりを詰めた、シンプルながら機能的なデザインです。

特徴ポイント

・ 調整可能な背面パッドで荷物量に合わせてカスタマイズ可能

・ マチ付きフロントポケットや背面ポケットで細かく整理、PCや書類も安心して収納可能

・ CORDURA(R) 1000Dナイロン（撥水加工・裏PU加工）、グローブレザーやスムースレザーを随所に使用

・ 底面パッド付きで荷物の出し入れがスムーズ、型崩れしにくく長く愛用可能。

細部に宿る洗礼、重厚なる機能美を結実させた至高のデイパックをぜひお試しください。

STANDARD SUPPLY（スタンダードサプライ）

僕らが日々、本当に必要とするモノとは？ 使う人のコトをイメージし、ただシンプルに本質を見極める。そこから生まれたモノは使う人によってまた育てられていく。より多くの気持ちをより少ないデザインで。STANDARD SUPPLY（スタンダードサプライ）は、余白美を感じさせるクリーンなデザインで長く愛されるプロダクトを目指します。

別注 STANDARD SUPPLY×DOORS DAYPACK M(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1180079/?_ga=2.114698052.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CD26110-1180079

価格：\30,800 (税込)

カラー：BLACK

サイズ： ONE

別注 STANDARD SUPPLY×DOORS DAYPACK L(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1180080/?_ga=2.111092678.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CD26110-1180080

価格：\35,200 (税込)

カラー：BLACK

サイズ： ONE

【一般発売日】

2025年3月20日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=%E3%80%8E%E5%88%A5%E6%B3%A8%E3%80%8FSTANDARD+SUPPLY%C3%97DOORS&type=ALL&_ga=2.114698052.2120504889.1773645863-604587.1723687207)