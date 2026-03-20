ZARAが「SAKURA SEEN BY TAKUYA UEMURA」を発表

株式会社ＩＴＸジャパン

桜の季節の幕開けを祝し、ZARAは「Sakura Seen By」第2弾として、日本人アーティスト植村卓也を迎え、2026年3月20日（金）よりZARA銀座店にて特別なインスタレーションを公開します。

第1弾に続く本プロジェクトは、桜の季節にあわせ、日本のクリエイティブシーンで活躍する才能との協働を通じて、その作品をより多くの人々へ届けることを目的としています。店舗ウィンドウやエントランス空間を舞台にしたアーティスティックな表現を通して、訪れる人々がアートに触れる機会を創出します。

1986年神戸生まれ。京都工芸繊維大学卒業後に制作活動を開始し、現在も神戸を拠点に活動。未生流いけばなにおいて師範の資格を有します。建築と日本の伝統芸術であるいけばなを横断しながら、空間構成と植物素材の関係性を再解釈する表現を展開しています。近年は生成AIを活用した実験的ないけばな研究を公開し、そのコンセプチュアルなアプローチと革新的な方法論によって国内外から注目を集めています。これまでに全日本いけばなコンクールにおいて文部科学大臣賞および内閣総理大臣賞を受賞しています。

本年のエディションで発表される「Bloom/Wave」は、桜が街を包み込む瞬間に立ち上がる高揚感を捉えた彫刻的インスタレーションです。葛飾北斎の《神奈川沖浪裏》に描かれる波のダイナミズムから着想を得て、その動きを現代的な空間表現へと昇華。花の開花と波のうねりを、拡張する自然と躍動するエネルギーという二つの力として提示します。

植村は独自に構築したプロンプトを用い、生成AIによって本作の初期イメージを導出。その生成画像を起点に三次元の彫刻インスタレーションへと発展させ、さらに店舗メインエントランスのLEDスクリーンに映し出される映像と同期させています。物理的な造形と動く映像が交差することで、静と動、有機的な成長とデジタルの変容のあいだに広がる没入型の空間体験を生み出します。

植村のアプローチにおいて、AIは作者性を置き換える存在ではなく、選択と再構築のプロセスを通じて新たな差異を生み出す生成装置として位置付けられています。AI、建築、いけばな、ファッションを横断することで、「Bloom/Wave」は表現の境界に流動性をもたらします。本インスタレーションは、こうした分野横断的な交差を通じて、春の躍動を銀座の都市空間へと取り込み、訪れる人々に空間・自然・テクノロジーへの新たな知覚体験を提示します。

本コラボレーションは、植村にとって既存のカテゴリーを超えた新たな創造の在り方を提示する機会となります。ZARAの美学的感性と多層的な視点を重ね合わせることで、幅広いオーディエンスに向けた情緒的かつ没入感のある空間体験の提供を目指します。

本コラボレーションを記念し、植村の「Bloom/Wave」から着想を得たグラフィックを取り入れた限定カプセルコレクションを、3月20日（金）よりオンラインおよび日本国内の一部店舗にて発売します。

「Sakura Seen By Takuya Uemura」は、同日よりZARA 銀座店（東京都中央区銀座7-9-19）にて公開予定です。