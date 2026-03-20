コトバスで行く「四国発北陸・富山のローカルと出会うモニターツアー」を実施

琴平バス株式会社四国・琴平と全国各地をバスでつなぐ琴平バス(株)（略称：コトバス、本社：香川県琴平町、代表取締役：楠木泰二朗）は、四国と北陸地方（福井・石川・富山）を結ぶ高速夜行バス路線を２月に運行開始しました。これを記念し、新たなバス路線の利用促進と地域間交流の創出を目的に、コトバス新路線で行く、「四国発北陸・富山のローカルと出会うモニターツアー」を３月２０日（金）から実施します。本ツアーは、旅を軸とした多角的な事業を展開する(株)TABIPPO（東京都渋谷区/代表：清水直哉）の協力で企画したものです。

■四国―北陸がダイレクトにつながり新たな人の流れを創出

当社は、四国と北陸を結ぶ高速夜行バス路線を本年２月に開設しました。香川県から淡路島や名神高速道路、北陸自動車道などを通り、福井市、金沢市を経て富山市へ至るルートを毎日１往復運行しています。

これまで四国・北陸間の移動には、電車の乗り継ぎや長距離の運転が必要でした。今回、両地域をダイレクトにつなぐバス路線がスタートしたことで、観光やビジネス、帰省、イベント、遠征など多様な人の流れが生まれ、各地域経済への波及効果も期待されています。

当社は単に交通手段を提供し既存の移動ニーズに応えるだけでなく、四国と北陸間に新たな人の流れを創出し地域を活性化することを重要なテーマと位置づけています。本路線は、その実現に向けた第一歩です。

■新路線の利用促進へ、富山モニターツアーを実施

当社では、新路線の認知拡大と利用促進を目的に、３月２０日（金）夜に香川県・琴平を出発し、富山県内各地を訪問、２４日（火）朝に帰着する２泊５日（初日・最終日は車中泊）の日程でモニターツアーを実施します。

本ツアーは、世界を旅する２０-３０代をターゲットに旅を軸とした事業を展開する(株)TABIPPOと連携し、インフルエンサーなどによる情報発信を通じて、富山の魅力を広く拡散することを狙いとしています。

ツアー参加人数は一般・インフルエンサー合わせて約１５人。そのほか当社スタッフなどと共に社長の楠木も同乗し、ご案内のサポートやメディアの方々への対応などを行います。

富山滞在中、２１日は南砺市の井波・城端エリア（越中の小京都）の観光。２２日は射水市の内川エリア（日本のベニス）や「きっときと市場」での散策・買い物。２３日は射水市で魚の捌き体験から午後は高岡市の能作にお邪魔して鋳物の製作体験など、地域の自然・文化・食を体感できるプログラムのあと、富山市内を出発し、金沢・福井を経由して２４日の朝、琴平に帰着します。

本ツアーは、往復または片道で当社の夜行バスを利用するほか、現地合流・解散にも対応し、柔軟な参加形態を選択可能。当社では本事業を通じて、富山県内の事業者や地域との連携を深めながら、今後も継続的に地域の魅力発信に取り組み、四国と北陸を結ぶ新たな移動需要の創出につなげてまいります。

☆旅行スケジュール概要

・3 月 20 日（金） 夜 琴平出発（夜行バス）

※3 月 21 日（土） 富山着／井波エリア観光

※3 月 22 日（日） 射水エリア観光

※3 月 23 日（月） 射水エリア／高岡エリア／夜 富山出発

・3 月 24 日（火） 朝 琴平到着

※２１・２２・２３日の行程内で、随時ご取材いただけます。

☆参加パターン

１.往復ともにコトバス「四国～富山」路線を利用

２.往路のみコトバス利用（復路は各自手配）

３.復路のみコトバス利用（往路は各自手配）

４.富山で現地合流・現地解散（若干名）

☆参加条件

・当ツアーの感想や新路線に関する積極的なSNS発信、アンケート記入などの協力

☆参加費用

・四国―北陸間のバス往復交通費は無料

※コトバスを利用しない場合交通費は自己負担となります。

※体験・宿泊・食事などの費用は各自ご負担いただきます。

☆参加特典

１.コトバス乗り放題チケット（初回登録日から6カ月有効）

２.琴平での宿泊費「Kotori Coworking &Hostel 琴平」一泊分無料

３.富山・四国の各地域観光のキーパーソンとの交流 →

☆ＴＡＢＩＰＰＯ．ＮＥＴ

※当ツアーの情報は下記TABIPPO.NETもご参照下さい。

https://tabippo.net/kotobus-toyama-tour/

【お問い合わせ先】

琴平バス株式会社 電話番号：０８７-８２３-５６７８ mail：info@kotobus.com

担当：楠木泰二朗 携帯090-8287-8264 mail： kusunoki@kotobus.com

※当ツアー催行中のご連絡は、楠木の携帯電話まで直接お電話ください。