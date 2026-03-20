【フジテレビ】『Hi-STANDARD“Screaming Newborn Baby Tour”』FODのPPVにて４月19日（日）18時より生配信

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8515/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、Hi-STANDARDの全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』のファイナル公演を、４月19日（日）18時より生配信することが決定しました。本日、３月20日（金・祝）正午より、PPV配信チケットの販売を開始しています。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービスです

(C) Hi-STANDARD All rights reserved.

1991年に結成し、2000年に活動休止するも、2011年に活動を再開。国内のみならず海外でも活躍するHi-STANDARD。2025年11月には、８年ぶりの新作となるミニアルバム「Screaming Newborn Baby」をリリースしました。

2025年12月からは、本作を携えた全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』を開催中です。追加公演を含め、ライブチケットは全公演SOLD OUTとなっています。

この度、４月19日（日）にKアリーナ横浜で開催されるツアーファイナル公演を、FODのPPVで生配信することが決定しました。生配信のみでお届けする貴重なステージを、ぜひお見逃しなく！

◇ 配信概要

■タイトル：『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』

■配信日時：＜生配信＞

４月19日（日）17時30分開場｜18時開演予定

本公演は生配信のみとなります。アーカイブ（見逃し）配信はございませんのでご注意

ください。

※本公演の開演時間は、４月19日（日）18時を予定しております。

（※配信視聴チケット販売時間は４月19日（日）19時まで）

時間に余裕をもってご購入ください。

※配信中に途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、巻き戻しての

再生はできません。

■出演者 ：Hi-STANDARD

■販売期間：３月20日（金・祝）正午～４月19日（日）19時

■販売価格：3,300円(税込)／3,000コイン

※コース会員の方はコインでの購入となります。

※今後、やむを得ぬ事情により、本公演の中止、開催内容およびチケット販売予定に

変更が生じる場合がございますのでご承知おきください。

※チケットご購入後につきましては、お客様のご都合によるキャンセル・変更・払い

戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8515/（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミ アム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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