共創型インタラクティブアート空間が誕生　ペンギンワールド・ラウンジ　音楽・香り・映像が連動するマルチセンサリー空間

株式会社ダイカン

株式会社DAIKAN（代表取締役社長：仁義修）は、アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）との共創により、世界初の共創型インタラクティブアート「ペンギン・ダイアログ」を中核とする新空間「ペンギンワールド・ラウンジ」の空間演出システムを担当・開発いたしました。本プロジェクトは、感性工学に基づく体験設計を行うKANSEI Design Limitedとの三者共創により実現しています。DAIKANは、光・音・映像・香りが完全同期する「感性インフラ」技術を提供し、250羽のペンギンのサーカディアンリズム（体内時計）に合わせた没入体験を創出。人間と動物が同じ時間のリズムを共有する、これまでにない五感対話型の空間体験を実現しました。

本プロジェクトにあたり、DAIKANはアドベンチャーワールドおよびKANSEI Design Limitedと対話を重ね、「ペンギンと人間が同じ時間のリズムを共有する」というコンセプトを起点に、音響・映像・香りの演出を統合したシステムを設計しました。演出の核となる「南極の香り」と「ペンギンのフェロモンをベースとしたアロマ」の噴霧制御から、音響・映像との完全同期まで、一貫してDAIKANが担っています。DAIKANが採用したのは、舞台演出の国際規格であるDMX完全同期システムです。15分間の演出プログラムにおいて、香りの噴霧タイミング・映像・音響を精密に同期させることで、「リラックスモード」と「アクティブモード」という2つの異なるマルチセンサリー体験を、ペンギンの生態リズムに連動して自動で切り替えることを実現しました。嗅覚・聴覚・視覚を同時に刺激するこの「感性インフラ」技術こそが、DAIKANが新たに提案する空間体験の核心です。

なお、香り噴霧システムには、株式会社SceneryScent製の香り演出機器「Scent Machine（セントマシン）」を採用しました。同技術を活用することで、演出プログラムに連動した精密なタイミングで意味のある香りを漂わせる期間をコントロールし、ペンギンのリズムと呼応する没入感の高い嗅覚体験を実現しています。

DAIKANは2026年3月より、企業パーパスとして「『ちゃんと』つくるが心を動かす。Run together, create resonance.」を掲げています。アドベンチャーワールドとの今回の共創は、サイン製造で培ってきた精度・品質へのこだわりと、光・音・映像・香りが連動する新たな空間体験システムへの事業展開を体現するプロジェクトです。「心が動く体験」を設計するパートナーとして、今後もDAIKANは感性価値の創出に取り組んでまいります。

「ペンギン・ダイアログ」について

「ペンギン・ダイアログ」は、人間とペンギンが同じ時間のリズムを共有するために設計されたマルチセンサリー・プログラムです。空間内の映像・音響・香りはDAIKANのシステムによって統合的に制御され、ペンギンのサーカディアンリズム（体内時計）とシンクロするよう設計された2つの感覚モードが自動的に移り変わります。

１. リラックスモード（鎮静・心身の回復）

‐ 映像：南極の現地時間にシンクロする流氷の揺らぎ映像

‐ 音：瞑想導入を促す静寂な周波数を加えたアンビエントサウンド

‐ 香り：冷たく透明感のある「南極の香り」

２. アクティブモード（活性・活力向上）

‐ 映像：南極の活動時間帯を示す流氷の揺らぎ映像

‐ 音：ペンギンの動きをリズムに変換した、躍動感あふれる音源

‐ 香り：ペンギンのフェロモンをベースとした、生命力と躍動感あふれる香り

３. DMX完全同期システム

‐ 舞台演出の国際規格DMX信号を採用

‐ 15分間の演出プログラム内で香り・映像・音響を完全同期

‐ 嗅覚・聴覚・視覚を同時に刺激する「感性インフラ」技術

2つの感覚モードはペンギンのサーカディアンリズムに連動してシステムにより自動切り替えされます。視覚・嗅覚・聴覚を同時に刺激するこの「感性インフラ」技術により、ゲストは一瞬で南極の世界へと誘われ、ペンギンのリズムと共に自分自身の心も整っていく体験が生まれます。

体験された方の声

30代女性）

香りとBGMのおかげで感覚がすっと整って、ペンギンの細かな動きまで自然と目に入ってきました。

30代男性)

ぼうっとしてたかと思えば、急に全力で泳ぎ出す。あのペンギンの振り幅を、リラックスとアクティブの２つのモードで丸ごと体感できました。

【ペンギンワールド・ラウンジ 概要】

開始日：2026年3月21日（土）～毎日実施

場 所：アドベンチャーワールド 海獣館2階「ペンギンワールド・ラウンジ」 （和歌山県白浜町）

料 金：無料（別途入園料金が必要）

演 出：約1時間おきに実施（リラックスモード／アクティブモード）

公式WEB：https://www.aws-s.com/earth-park/attractions/penguin-world-lounge/

≪DAIKANについて≫

株式会社ダイカンは、1964年創業のサイン（看板）製造会社です。精度と品質へのこだわりから生み出され続けてきた製造技術を糧に、主に国内外のラグジュアリーブランド・ホテル・商業施設向けにサインを製造・販売してまいりました。2026年3月より、企業パーパスとして「『ちゃんと』つくるが心を動かす。Run together, create resonance.」を掲げ、特注照明やオブジェ製作、光・音・映像・香りが連動するマルチセンサリーな空間体験システムの開発へと事業領域を広げています。

株式会社 DAIKANについてのお問合わせ先

Tel 03-6447-1481

公式WEBサイト https://www.daikan.ne.jp/

営業担当：営業部 仁義