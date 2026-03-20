総フォロワー355万人・料理研究家だれウマが「起業」。高たんぱく冷凍弁当ブランド『ごちそうShape』3/20よりクラファン始動

株式会社望礼

株式会社望礼（本社：大阪府大阪市、共同代表：だれウマ、首藤望）は、総フォロワー355万人の料理研究家・だれウマが自ら起業し立ち上げた冷凍弁当ブランド『ごちそうShape』を本格展開します。2026年3月20日（金）より、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始いたします。

「監修」という枠を超え、インフルエンサー自身が事業主体となりブランドを立ち上げる取り組みは、国内でもまだ数少ない事例です。クリエイター主導の新たなビジネスモデルとして注目を集めています。

本プロジェクトでは、年間フリーパスやレシピ命名権など、クラウドファンディング限定の特別なリターンを用意。ファンとの共創により、ブランドの成長を加速させます。

プロジェクトはこちら(https://camp-fire.jp/projects/927792/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

■レシピでは救えない、忙しすぎる日常への挑戦

近年、健康意識の向上や多忙なライフスタイルを背景に、手軽に栄養管理ができる冷凍食品の需要は拡大しています。一方で、味や満足感との両立は依然として大きな課題でした。

料理研究家としてYouTubeやSNS、レシピ本発行と活動の場を広げるだれウマ。家庭でも作りやすく、満足感のあるヒットレシピを数多く世に送り出してきました。

レシピがあっても、忙しい日常の中で調理の時間を確保することが難しい。そんな声が、SNSを通じて数多く寄せられていました。

レシピだけでなく、完成された食事として届けることができたら。忙しい日でも栄養バランスの整った食事を摂れるサポートができたら。そんな思いを胸に、この度『ごちそうShape』の開発に至りました。

■健康食・冷凍食のイメージを変える『ごちそうShape』

高たんぱく・低脂質・低糖質・塩分にも配慮

・たんぱく質30g以上

・脂質15g以下

・糖質30g以下（目安）

・塩分2.5g以下（目安）

体づくりや美容にも欠かせないたんぱく質をしっかり摂りながら、日常の食事で過多傾向にある脂質や糖質、塩分を抑えた設計です。健康的な食生活の基盤を提供します。

ガッツリ旨い冷凍弁当

酸味・香り・辛味・うま味などの要素を組み合わせることで、塩分を抑えながらも満足感のある味わいを実現。ガッツリとした旨さを味わえます。

■監修という枠を超え、起業というリスクを背負った理由

従来の「監修」という形では、製造工程や意思決定の制約により、理想とするコンセプトを継続的に反映することが難しいという判断をしました。

刻一刻と変わるお客様のニーズにいち早く応え、納得のいくまで味と品質を磨き上げたい。そのために、全ての意思決定に自ら責任を持ち、迅速に改善を重ねられる「起業」という道を選択しました。お客様の声を直接商品開発に反映しながら、継続的に改善を重ねていきます。

■提供するのは単なる栄養ではなく、心のゆとり

ハードな仕事終わりの夜に

調理時間を大幅に短縮し、わずか5分でプロの味と高度な栄養管理を両立。多忙な日々の中で心身を労わり、翌日のパフォーマンスを維持するための効率的な食の選択を提案します。

健康的で理想のカラダに向けて

複雑な栄養計算をすることなく、健康的な食習慣をはじめ、減量からバルクアップまで、目的ごとの理想的なボディメイクをサポートします。食事制限のストレスを軽減しながら、美味しさと栄養を両立。健康的な食習慣の継続という課題に応えます。

栄養バランスについては管理栄養士の確認も行っています。

家事・育児の合間のランチに

献立の検討や調理の時間を削減し、本格的な1食を提供します。多忙な日常における自分へのご褒美としてはもちろん、心身をリフレッシュさせる食事としても活用いただけます。

■テスト販売で1,000食が即完売！「美味しい・続けたい」の声に応え、クラウドファンディング開始

2026年2月のテスト販売では、5種類・計1,000食が即完売。購入者からは「冷凍とは思えない美味しさ」「無理なく栄養管理ができる」といった多くの反響が寄せられました。

一方で、継続しやすい価格帯やメニュー拡充を求める声も多く見られました。

当時は小規模生産のため1食920円（税抜）での提供でしたが、本プロジェクトを通じて生産の規模を広げ、コストの最適化を図ります。将来的に「1食700円台」での提供実現を見据え、さらなる改善を重ねていく考えです。

また、現在は5種類のメニューも、すでに20種類以上の新レシピ開発が進行中。カレーやハンバーグに加え、軽食やスイーツまでラインナップを広げ、飽きのこない食体験を追求します。こうした取り組みを通じ、毎日でも食べたくなる健康食の提供へつなげます。

本プロジェクトでは第一目標として1,000万円を掲げ、最終的には3,000万円規模の支援獲得を目指します。集まった支援は生産規模の拡大やメニュー開発、定期便サービスの開始など事業拡大に活用し、より多くの方に「無理なく続けられる健康的な食事」という選択肢を届けていきます。

■クラウドファンディング概要

開始日

2026年3月20日

実施プラットフォーム

CAMPFIRE

目標金額

3,000万円

プロジェクトURL

https://camp-fire.jp/projects/927792/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■リターン品（一部抜粋）

・応援プラン：1,000円～

・ごちそうShape7食セット：9,500円

・オリジナルエプロン＜限定100枚＞：15,000円

・ごちそうShape10%割引（3年間）：30,000円

・だれウマ プレミアム BBQパーティー＜限定15名＞：300,000円

・ごちそうShapeフリーパス（1年間）＜限定5枠＞：500,000円

・メニュー共同開発・命名権＜限定1枠＞：2,000,000円

■ 料理研究家だれウマのコメント

これまで料理研究家として、多くの方に自炊の楽しさ・美味しさを届けてきました。しかし、日々の中でどうしても料理をする時間や余裕が持てない時があるのも現実です。そんな忙しい毎日でも、美味しさも健康も絶対に諦めてほしくない。その一心で、今回のプロジェクトを始めました。

これまではレシピを通じて作り方を伝えてきましたが、今回は一歩踏み込み、温めるだけで完成する最高の1食をお届けします。忙しい人でも無理なく続けられる、本当の意味で身近な健康食を。料理研究家として一切の妥協をせず、冷凍食品の常識を覆す美味しさを追求しました。あなたの日常に、新しい当たり前の選択肢を届けていきたいです。

■首藤のコメント

忙しい現代人にとって、日々の食事の質を保つことは簡単ではありません。私たちは、美味しさで選んだ食事が、自然と体にも良い。そんな食の当たり前を広げていきたいと考えています。「ごちそうShape」は、その実現に向けた一つの手段です。このブランドを起点に、現代の食をめぐる課題に向き合いながら、食を通じて現代人のライフスタイルをより豊かなものへと変えていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178862/table/4_1_bbf9a8ec63743c9d5da5a202e0fcaa68.jpg?v=202603200451 ]



