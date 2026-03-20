ジャネット・ジャクソン横浜公演(6/14)のスペシャルゲストにBE:FIRST の出演が決定！また、全公演でJackson Familyトリビュートコーナーも予定！

株式会社エニー

BE:FIRSTは本公演の開幕を飾るオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定です。さらに今回の日本ツアーでは、ポップミュージックの歴史を築いてきた Jackson Family へのトリビュートコーナーが公演内で実施されることも決定。世界的な音楽一家Jackson Familyの音楽とカルチャーへの敬意を込めた特別演出が予定されています。

ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6,000万枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンドです。

今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定で、日本の音楽ファンにとって特別なステージとなります。

6月14日(日)のKアリーナ横浜公演では、世界的ポップカルチャーの歴史と、日本の次世代アーティストのエネルギーが交差するスペシャルな夜をお楽しみください。

≪開催概要≫

■タイトル

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ

■チケット発売

オフィシャル３次先行：2026年3月20日(金)13:00～3月29日(日)23:59

海外向けインバウンドチケット受付：2026年3月20日(金)13:00～3月29日(日)23:59

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席：35,000円（税込）

・SS席（着席指定）：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr

■ ジャネット・ジャクソン プロフィール

ジャネット・ジャクソンと、故マイケル・ジャクソンを含む彼女の兄弟たちは、何十年にもわたり、その卓越したパフォーマンスと芸術性で世界中の聴衆を魅了してきました。

音楽一家の一員として、ジャネット・ジャクソンはソロ活動でも活躍を続けています。

全世界累計1億6,000万枚以上のレコードセールスを誇り、『Control』『Rhythm Nation 1814』『janet.』『The Velvet Rope』『All for You』など、音楽史に名を刻む名作を次々と生み出してきた、まさに“クイーン・オブ・ポップ”と称される存在。Billboard Hot 100では10曲のNo.1シングルを獲得し、女性アーティストとして歴史的な記録を数多く樹立。グラミー賞をはじめとする数々の音楽賞を受賞し、現在もなお第一線で活躍し、精密なダンスパフォーマンスとメッセージ性の高い作品を通じ、多くのアーティストに影響を与え続けています。

■ BE:FIRST プロフィール

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ ”BE:FIRST”。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出します。2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。 2026年5月には「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」初の単独スタジアムライブに挑むことが決定している。



■ お問い合わせ

主催：JANET JACKSON JAPAN 2026実行委員会

公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

TEL：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）