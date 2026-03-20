【2026/3/23(月)開催】近畿住宅産業協会定例会にGOGEN代表取締役CEO 和田浩明が登壇

GOGEN株式会社

不動産売買のハブ「レリーズ」シリーズを提供するGOGEN株式会社（本社：東京都港区）の代表取締役CEO 和田 浩明が、2026年3月23日（月）に開催される近畿住宅産業協会の定例会（講演会）に登壇することをお知らせいたします。

■ 講演内容：「DX・AI対応はまだ先」の意識を変える最新動向

本講演では、「AI進化の現状と、不動産業界における可能性」をメインテーマに、以下のトピックについてお話しいたします。

- AI進化の現状と、不動産業界における可能性- 関西不動産業界におけるDXの進捗状況- 今後数年以内には確実に電子化対応がせまられるであろう業務

「AIや電子化への対応は、まだ少し先のこと」とお考えの不動産事業者様も少なくありません。しかし、テクノロジーの進化と法整備により、業界のあり方は急速に変化しています。本講演では、関西エリアにおけるDXのリアルな現在地を紐解きながら、今後確実に対応が迫られる業務を具体的に提示し、今すぐ準備を始めるべき理由について分かりやすく解説いたします。

■ 開催概要

日時： 2026年3月23日（月） 16：30～18：00 定例会（講演会）

18：00～19：30 懇親会

会場： ホテルグランヴィア大阪 20階 （大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1）

主催： 近畿住宅産業協会

講演テーマ： 「AI進化の現状と、不動産業界における可能性」

登壇者： GOGEN株式会社 代表取締役CEO 和田 浩明

【GOGEN株式会社について】

社名：GOGEN株式会社

代表者：和田 浩明

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創業：2022年2月

事業内容：

不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」の企画・設計・開発・販売・運用

上記プラットフォームと連携するプロダクトおよびサービスの開発・販売・運用

コンサルティング業務

会社HP：http://gogen.jp

【不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」について】

レリーズプラットフォームは、契約や書類のやり取り、スケジュール調整といった、不動産売買に係る膨大で煩雑な手続きや情報管理をデジタル化するサービスです。これにより、不動産事業者の業務効率化の大幅な向上と、専用の「マイページ」を通じたエンドユーザーの体験革新を実現します。さらに、顧客情報・取引情報などのデータを、決済や住宅ローン、火災保険などの各種手続きに連携・活用することで、取引全体の滑らかさを飛躍的に向上させます。売買が完了した後も、マイページを通じたエンドユーザーと事業者の継続的なコミュニケーションを支援し、購入後のアフターフォローや、リフォーム、売却相談など、事業者の新たな取引機会の創出にも寄与します。

レリーズプラットフォーム HP：https://release.estate

【本件に関する報道関係者お問合せ】

GOGEN_PR事務局 担当：織田・澤 ・熊倉

TEL：03-6773-9371

E-mail：pr@gogen.jp