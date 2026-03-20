～ よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ ～　神戸布引ハーブ園の「ザ・ヴェランダ神戸」が大規模改修を完了し、2026年4月25日（土）リニューアルオープン！4月1日（水）よりプレオープン

神戸リゾートサービス株式会社

神戸の街並みを眼下に、標高400メートルの高台に佇む「ザ・ヴェランダ神戸」。2018年にオープン以来、神戸布引ハーブ園を象徴するテラス＆カフェとして進化してきました。そして、このたび、“よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ”をテーマに、既存テラスの改修と新たなスポットを増設する大規模改修を行い、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンいたします。

※プレオープン期間中は、エメラルドラウンジはご利用いただけません。

＜改修のポイント＞

■神戸の街並みを見下ろす絶景のテラスエリアが約3倍に拡大します。

■既存テラスを「ガーデンテラス」として改修・拡張し、さらには、正八角形の3つの新スポット「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」が有機的に森の中に浮かぶように配置されています。

■ガーデンテラスの先には空と緑を映し出す水盤、そして神戸の街と海が広がります。圧倒的な眺望をお楽しみいただけます。

■テラスから繋がる絶景のバーカウンター、ラウンジ、そして森の中に浮かぶ巨大なハンモックが新登場。それぞれのロケーションで神戸の自然を五感で堪能することができます。

■テラスエリアには、居心地の良さを追求したこだわりのファニチャーが並びます。「心ほどける、ひととき」をお過ごしいただけます。

空と海を映し出す水盤に囲まれた、開放感溢れる空間「ガーデンテラス」のイメージ

＜ザ・ヴェランダ神戸のコンセプト＞

煌めく海と豊かな緑、そして港町神戸の街並みを

眼下に古き良き神戸の洋館のイメージとモダンな

カフェを融合した、クラシックでラグジュアリー

な空間づくりを目指しています。

カフェラウンジ「ハーバルカフェ」

＜ザ・ヴェランダ神戸 施設紹介＞

営業時間 ハーバルカフェ 10:30～16:30（L.O.16:00）

テラスエリア 10:30～16:30

ザ・ヴェランダ神戸カタログ（デジタルカタログ）

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Veranda_catalog/

よりラグジュアリー感溢れる絶景空間「ザ・ヴェランダ神戸」のイメージ

■ガーデンテラス Garden Terrace ※既存テラスを改修・拡張

「ガーデンテラス」には、新たに水盤が設置され、ラグジュアリーなソファやパラソル席が並びます。優雅なひと時をお過ごしいただけます。

席数：72席

■エメラルド ラウンジ Emerald Lounge ※新設

森と調和するように佇むラウンジ。泉をイメージしたラウンジを囲む水盤は、まるで鏡のように空と緑を映し出します。森の静寂に抱かれ上質なくつろぎを感じることができる空間です。

席数：52席

■スカイバー Sky Bar ※新設

バーカウンターのある「Sky Bar」は、ドリンク片手に絶景を眺め、爽やかな風を感じながら過ごすことができるザ・ヴェランダ神戸の特等席です。

席数：33席 ※スタンディングカウンターあり

■ハンモック サンクチュアリ Hammock Sanctuary ※新設

高さ約5mのところに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねると、全身で自然を感じることができます。浮遊感が静かに五感を解き放つ最高のリラクゼーションです。

■ハーバルカフェ Herbal Cafe ※2F カフェラウンジ(既設)

暖かな陽光が差し込む大きな窓から煌く海と豊かな緑が望めるラグジュアリーなカフェ。

ドライハーブをモチーフにしたシャンデリア、ヨーロッパの伝統美ロートアイアン、園内で収穫したハーブをガラス瓶に収めレイアウトしたハーブセラーなどゆったりとお寛ぎいただける空間です。

席数：77席

毎週水曜日開催「The Veranda Live～エレガントに、心潤す～」

古き良き神戸の洋館をイメージしたモダンなカフェラウンジエレガントな時間が流れるソファ席ドライハーブをモチーフにしたシャンデリアヨーロッパの伝統美ロートアイアン園内で収穫したハーブを収めた「ハーブセラー」煌めく海と豊かな海が望めるラグジュアリーな空間季節のフルーツを使った華やかなデザートプレートや12種類から選べるオリジナルブレンドのハーブティーなどをご用意ヴァイオリンやフルートなどが奏でる柔らかな音色とともに優雅なひとときを

毎週水曜日にクラシックの生演奏を開催しています。ラグジュアリーな空間で優雅なティータイムをお過ごしください。

時間：13:00、14:00、15:00（各回約20分）

場所：ザ・ヴェランダ神戸 ハーバルカフェ

「ザ・ヴェランダ神戸」 ロゴマーク

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_spring/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

ザ・ヴェランダ神戸リニューアル詳細 :https://www.kobeherb.com/topics/46231ザ・ヴェランダ神戸ブランドサイト :https://www.kobeherb.com/tips/veranda/神戸布引ハーブ園／ロープウェイ公式サイト :https://www.kobeherb.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセス良好な国内最大級のハーブ園です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます。

「神戸布引ロープウェイ」神戸布引ハーブ園のコンセプトガーデン「四季の庭」四季折々のハーブや花々が咲き集う「ウェルカムガーデン」

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com