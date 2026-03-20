「D1-Law.com 判例体系」の判例収録数が36万件を突破！

《 概要 》

第一法規株式会社第一法規株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中英弥）は、判例検索データベース「D1-Law.com 判例体系」において、2026年3月11日付で判例収録数が36万件を突破したことをお知らせいたします。

「D1-Law.com 判例体系」は、2006年のリリース以来、法分野横断の収録データと先進機能を搭載した判例検索データベースとして、官公庁・自治体・企業・法律事務所・大学・図書館など、皆様の判例関連業務を多角的にサポートしてまいりました。

この度、「D1-Law.com 判例体系」は、2026年3月11日付で判例収録数が36万件を突破いたしました。これからも最新かつ信頼性の高い情報をアップデートすることで、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。

《「D1-Law.com 判例体系」について 》

■ 判例収録数 36万件突破───量と質で圧倒的な“判例インフラ”へ

「D1-Law.com 判例体系」は、民事・刑事・行政分野をはじめとした幅広い法分野の判例を収録している判例検索データベースです。

判例収録件数は2026年3月11日に36万件を突破し、法律実務に必要不可欠なリーガルリサーチの中で、網羅的かつ信頼性の高い法情報を提供し続けています。

【収録件数】

判例総件数 360,010 件 （最新：令和8年3月11日）

要旨総件数 417,679 件

本文総件数 352,079 件

■ その他の特長

・圧倒的な検索性を実現する、多彩な検索機能を実装！（関連要旨参照、体系目次検索）

・各法分野の第一人者が執筆・編集した「判例要旨」から、論点を見逃さない！

・雑誌掲載判例も多数収録！「この事件にはこの雑誌の判例が必要なのに…」という悩みをクリア！



ぜひこの機会に、「D1-Law.com 判例体系」をご検討ください！

詳細を見る :https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d1-legalscape/index.html?utm_source=prtimes

【会社概要】

会社名：第一法規株式会社

所在地：東京都港区南青山2-11-17

代表者：代表取締役社長 田中英弥

設立：昭和18年2月3日 (創業明治36年)

事業内容：

1. デジタル商品の企画・販売

2. 加除式法規書の出版・販売

3. 学術書、実務書の出版・販売

4. 専門雑誌の出版・販売

5. 特別受注出版物等の編集・印刷

6. 地方公共団体の地域施策に関する調査事業

URL：https://www.daiichihoki.co.jp