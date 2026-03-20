【3/20より】「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-2_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

突然ですが、国の補助金「だけ」見ていませんか？

実は現在、補助金の96％は地方自治体案件です。

つまり…

・ライバルが少ない

・採択されやすい

・すぐに事業を進められる

“穴場の補助金”が大量に眠っています。

今回ご案内するのは、

■滋賀県未来投資総合補助金

・最大500万円

・補助率2/3

・DX・設備・新事業・人材育成すべて対象

とにかく汎用性が高いのが特徴です。

▼こんな方は対象です

・設備投資を検討している

・DX化・省人化を進めたい

・新商品・新サービスを作りたい

・人材育成・リスキリングを考えている

1つでも当てはまるなら“対象の可能性大”です

さらにこの補助金、採択後すぐ事業スタート（約30日で交付決定）！

スピード感も非常に優秀です。

■セミナーではここまで解説します

・採択される事業の共通点

・実際の採択事例（3パターン）

・よくあるNGポイント

・申請の進め方（最短ルート）

“実務ベース”で解説します

正直、この補助金は「知らないだけで損するタイプ」です。

競争が激しくなる前に、ぜひチェックしてみてください。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-2_form.php

さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。

■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com