【3/20より】「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！
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突然ですが、国の補助金「だけ」見ていませんか？
実は現在、補助金の96％は地方自治体案件です。
つまり…
・ライバルが少ない
・採択されやすい
・すぐに事業を進められる
“穴場の補助金”が大量に眠っています。
今回ご案内するのは、
■滋賀県未来投資総合補助金
・最大500万円
・補助率2/3
・DX・設備・新事業・人材育成すべて対象
とにかく汎用性が高いのが特徴です。
▼こんな方は対象です
・設備投資を検討している
・DX化・省人化を進めたい
・新商品・新サービスを作りたい
・人材育成・リスキリングを考えている
1つでも当てはまるなら“対象の可能性大”です
さらにこの補助金、採択後すぐ事業スタート（約30日で交付決定）！
スピード感も非常に優秀です。
■セミナーではここまで解説します
・採択される事業の共通点
・実際の採択事例（3パターン）
・よくあるNGポイント
・申請の進め方（最短ルート）
“実務ベース”で解説します
正直、この補助金は「知らないだけで損するタイプ」です。
競争が激しくなる前に、ぜひチェックしてみてください。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。
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