【3/20より】「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「汎用性バツグン！滋賀県の大注目補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260317-2_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



突然ですが、国の補助金「だけ」見ていませんか？


実は現在、補助金の96％は地方自治体案件です。



つまり…


・ライバルが少ない


・採択されやすい


・すぐに事業を進められる


“穴場の補助金”が大量に眠っています。



今回ご案内するのは、


■滋賀県未来投資総合補助金


・最大500万円


・補助率2/3


・DX・設備・新事業・人材育成すべて対象


とにかく汎用性が高いのが特徴です。



▼こんな方は対象です


・設備投資を検討している


・DX化・省人化を進めたい


・新商品・新サービスを作りたい


・人材育成・リスキリングを考えている


1つでも当てはまるなら“対象の可能性大”です



さらにこの補助金、採択後すぐ事業スタート（約30日で交付決定）！


スピード感も非常に優秀です。



■セミナーではここまで解説します


・採択される事業の共通点


・実際の採択事例（3パターン）


・よくあるNGポイント


・申請の進め方（最短ルート）


“実務ベース”で解説します



正直、この補助金は「知らないだけで損するタイプ」です。


競争が激しくなる前に、ぜひチェックしてみてください。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！




■動画お申し込みはこちら


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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


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