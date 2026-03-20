「トキエア親子おしごと見学会」を中部国際空港で開催

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は常滑市が主催する「トキエア親子おしごと見学会」に協力し、2026年3月26日（木）、中部国際空港セントレアにて親子向けの職業体験プログラムを実施いたします。

本イベントは、常滑市が施行した「中部国際空港セントレアと共に未来へはばたくまち条例」の記念事業の一環として開催されるもので、航空会社の仕事を実際に「見て・聞いて・体験する」ことを通じて、子どもたちが航空業界や空港の仕事に興味・関心を持ち、将来の夢や挑戦につなげていくことを目的としています。

当日は、トキエアのスタッフが講師となり、飛行機や航空会社の役割についての紹介をはじめ、チェックインカウンター業務やグランドハンドリング業務など、普段は見ることのできない空港の職場を見学します。また、実際に出発するトキエア便のお見送りや、スタッフとの座談会を通じて、航空の現場で働く「人」の想いややりがいを直接伝える特別なプログラムを実施します。

トキエアは、地域と空港、そして次世代をつなぐ航空会社として、今後も子どもたちに航空の仕事の魅力や空の安全を支える現場を伝える取り組みを継続してまいります。

取材について

本イベントは、全行程でご取材いただけます。

取材をご希望の場合は、2026年3月23日（月）17時までに、下記常滑市企画課までをお願いメールにてご連絡をお願いいたします（制限エリア入場のため）

【取材申込先】

常滑市 企画部 企画課

メール：kikaku@city.tokoname.lg.jp

電話：0569-47-6111（9:00～16:30／土日祝休）

※事前登録として「氏名（漢字）、会社名、媒体名、ご自宅の住所、年齢、当日連絡先」を、メールにてお伝えください

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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