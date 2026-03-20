ビートルズコレクター岡本備の新刊『私の深読み　それはビートルズからの警告だった。』発売！

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株式会社　セルバ出版


セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役　森忠順）は、『私の深読み　それはビートルズからの警告だった。』を、2026年3月16日発売いたしました。





ビートルズとの出会いから、まっしぐらにビートルズ道を歩んでいる岡本備。著者のこれまで、後半の詩文『私の深読み』で、いまの著者の境地をまとめています。



著者コメント

日本で一番長くビートルズイベントをやっている私、岡本備（東京在住時は日本一のビートルズコレクターとしてテレビ、ラジオ新聞、雑誌で数多取材、出演）は、 1 0年前から兵庫県赤穂市で日本で唯一無二のビートルズ文化博物館を開館しつつ、現在もイベントを続けております。



1986年、36歳以降は10年ごとのビートルズ来日年にも毎回特別のイベントを仕掛け、日本ビートルズ界の耳目を集めてきました。


2026年はビートルズ来日60周年にあたり、昨年の10月25日より1月、2月、3月と連続4つのイベントを企画し、彼らの『愛と自由と平和』へのメッセージを伝え遺す活動中です。


さらに今年は、長年書きためておりました弊著『私の深読み』も、この度出版する機会を得ました。


履歴書の各行がすべてビートルズで埋まるほどビートルズに生きた男の半生（もうとっくに超えていますが…笑）と、この不穏な時代に私達はどう考え、どう生きるべきか、本書が一つのヒント、きっかけになればこれほど嬉しいことはありません。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者略歴

岡本　備(おかもと そなう)

１９５０年、兵庫県播州赤穂出身。１４歳でビートルズに出会い感動。


以来、ビートルズと歩んで６２年。１９６６年、日本公演に参加。ビートルズを求めて渡航、２０歳の誕生日をパリで迎える。２５歳で東京に出る。２８歳、デザイン・イベント会社を設立。


ビートルズメッセージ『愛と自由と平和』を伝えるために池袋サンシャイン、キャピトル東急、東京駅大丸、あべのハルカス、吉祥寺西友、京都近鉄、ランドマークタワー、 日比谷図書文化館など、日本各地でイベント開催。


新宿・NHK学園・神戸新聞文化センター(三宮 KCC)ほかで、ビートルズ講座を開講。


２０１６年、赤穂で私設 「ビートルズ文化博物館」を開館。


現在もイベントを続け、ビートルズメッセージを伝える活動をしている。







目次

第１章　出会いと感動　1964年以前と以後と


第２章　これこそ人生　1966年～ビートルズでまっしぐら


第３章　歴史の傍観者　1970年～それなりに世界は平和だったから


第４章　文化の伝道者 ビートルズの偉業と叡智、それは正の遺産


第５章　私にできること　人類存続か滅亡か？　決めるのは私たち世代


詩文 『私の深読み』



書誌情報

■書名：『私の深読み　それはビートルズからの警告だった。』


■著者名：岡本備


■発売日：2026年3月16日


■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）


■判型：四六判


■頁数：216頁


■ISBN:9784868510321


■発売元：株式会社セルバ出版


■URL: https://seluba.co.jp/



＊販売場所：全国書店そのほかで好評発売中


　セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/


　Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510320