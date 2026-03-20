ビートルズコレクター岡本備の新刊『私の深読み　それはビートルズからの警告だった。』発売！

株式会社 セルバ出版

セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役 森忠順）は、『私の深読み それはビートルズからの警告だった。』を、2026年3月16日発売いたしました。

ビートルズとの出会いから、まっしぐらにビートルズ道を歩んでいる岡本備。著者のこれまで、後半の詩文『私の深読み』で、いまの著者の境地をまとめています。

著者コメント

日本で一番長くビートルズイベントをやっている私、岡本備（東京在住時は日本一のビートルズコレクターとしてテレビ、ラジオ新聞、雑誌で数多取材、出演）は、 1 0年前から兵庫県赤穂市で日本で唯一無二のビートルズ文化博物館を開館しつつ、現在もイベントを続けております。

1986年、36歳以降は10年ごとのビートルズ来日年にも毎回特別のイベントを仕掛け、日本ビートルズ界の耳目を集めてきました。

2026年はビートルズ来日60周年にあたり、昨年の10月25日より1月、2月、3月と連続4つのイベントを企画し、彼らの『愛と自由と平和』へのメッセージを伝え遺す活動中です。

さらに今年は、長年書きためておりました弊著『私の深読み』も、この度出版する機会を得ました。

履歴書の各行がすべてビートルズで埋まるほどビートルズに生きた男の半生（もうとっくに超えていますが…笑）と、この不穏な時代に私達はどう考え、どう生きるべきか、本書が一つのヒント、きっかけになればこれほど嬉しいことはありません。

著者略歴

岡本 備(おかもと そなう)

１９５０年、兵庫県播州赤穂出身。１４歳でビートルズに出会い感動。

以来、ビートルズと歩んで６２年。１９６６年、日本公演に参加。ビートルズを求めて渡航、２０歳の誕生日をパリで迎える。２５歳で東京に出る。２８歳、デザイン・イベント会社を設立。

ビートルズメッセージ『愛と自由と平和』を伝えるために池袋サンシャイン、キャピトル東急、東京駅大丸、あべのハルカス、吉祥寺西友、京都近鉄、ランドマークタワー、 日比谷図書文化館など、日本各地でイベント開催。

新宿・NHK学園・神戸新聞文化センター(三宮 KCC)ほかで、ビートルズ講座を開講。

２０１６年、赤穂で私設 「ビートルズ文化博物館」を開館。

現在もイベントを続け、ビートルズメッセージを伝える活動をしている。

目次

第１章 出会いと感動 1964年以前と以後と

第２章 これこそ人生 1966年～ビートルズでまっしぐら

第３章 歴史の傍観者 1970年～それなりに世界は平和だったから

第４章 文化の伝道者 ビートルズの偉業と叡智、それは正の遺産

第５章 私にできること 人類存続か滅亡か？ 決めるのは私たち世代

詩文 『私の深読み』

書誌情報

■書名：『私の深読み それはビートルズからの警告だった。』

■著者名：岡本備

■発売日：2026年3月16日

■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

■判型：四六判

■頁数：216頁

■ISBN:9784868510321

■発売元：株式会社セルバ出版

■URL: https://seluba.co.jp/

＊販売場所：全国書店そのほかで好評発売中

セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510320