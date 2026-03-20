ブライトリング、新しく生まれ変わった阪急うめだ本店 ウォッチギャラリーに西日本百貨店最大規模のブティックをオープン

ブライトリング・ジャパン株式会社

2026年3月20日（金・祝）、阪急うめだ本店 5・6階が「HANKYU LUXURY」としてリニューアル。その新たな6階「WATCH GALLERY」に、西日本百貨店では最大規模のブティック となる「ブライトリング ブティック 阪急うめだ」がオープンいたします。

全世界のブライトリング・ブティックと共通のインダストリアル・ロフトをコンセプトとした空間に、ブティック限定販売モデルを含む約100本のタイムピースをラインアップ。専門知識を備えたスタッフが、お一人おひとりのライフスタイルに寄り添いながら、多彩なコレクションの中から最適な一本をご案内いたします。

ブライトリング ブティック 阪急うめだ

西日本の百貨店初にして最大規模の「ブライトリング ブティック 阪急うめだ」は、ブランドの世界観と百貨店ならではの上質なサービスが融合した、ブライトリングのブランド体験をお楽しみいただける空間です。1884年創業のスイス高級時計ブランド、ブライトリングが培ってきた空・陸・海に根ざすヘリテージと現代的なラグジュアリーを、ゆったりとご体感いただけます。

3月20日（金・祝）のオープンから3月29日（日）までの期間中は、通常はご覧いただけないアーカイブピースを展示。ブランドを象徴するナビタイマーの1950年代モデルをはじめ、人気モデル クロノマットの1984年のオリジナル、さらに最初期のスーパーオーシャンなど、希少なヴィンテージモデルが見どころとなります。さらに、ブライトリングの旗艦ムーブメントであるキャリバー01の全パーツをご覧いただける「Cal.01ショーケース」も設置。

最新のプロダクトを実際に手に取ってお確かめいただきながら、その内部に宿る技術力とブランドが育んできた豊かなヘリテージをご覧いただける特別な機会です。

ブライトリングについて

1884年創業のブライトリングは、スイスを代表する高級時計ブランドです。革新的な企業として、近代クロノグラフの発展に大きく貢献し、さらに航空機の運航に役立つツールウォッチの先駆者として時計史に名を刻んできました。現在もなお、カジュアルで親しみやすく、サステイナブルなラグジュアリ―ブランドとして、世界で280以上のインダストリアルロフトをイメージしたブティックを展開しながら、新境地を開拓しています。そのコレクションは、空・陸・海というフィールドを軸に構成され、ブランドを象徴するモダン・レトロスタイルによって表現されています。すべてのムーブメントはCOSC認定クロノメーターであり、その卓越した品質は客観的に証明されています。自社開発のマニュファクチュール・キャリバーを製造する数少ない独立系時計メーカーのひとつである点も、ブライトリングの大きな特長です。今日のブライトリングは、「より良いものをつくる」という使命のもと、より優れた素材、製造工程、パッケージ、そしてエンド・ツー・エンドのトレーサビリティを備えた美しい製品と体験の創造に取り組んでいます。伝統的な時計製造と、最新かつ持続可能なイノベーションを融合させることで、ブライトリングは歴史を持ちながら、同時に時代を先取りするブランドであり続けています。www.breitling.com

SHOP DATA

ブライトリングブティック阪急うめだ

住所：〒104-8212

大阪府大阪市北区角田町８－７ 阪急うめだ本店６F

電話番号：06-6313-7621

営業時間：10:00-20:00

定休日：阪急うめだの休館日に準ずる

e-mail：hankyu.umeda@breitling.com