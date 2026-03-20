30年超の知見を結集。学習ソフト「天神」が小中学生の家庭学習を刷新する大型アップデートを3月24日に公開

デジタル学習に立ちはだかる3つの壁

株式会社タオ

文部科学省のGIGAスクール構想により1人1台端末が普及した今、子どもたちの家庭学習には新たな課題が浮き彫りになっています。キーボード入力が追いつかず思考が止まってしまう「入力の壁」。デジタル上の膨大な教材を前に「何から手をつければいいか」で立ち止まってしまう「計画の壁」。そして演習中につまずいても関連知識に戻れず、疑問を放置したまま進んでしまう「つまずきの壁」です。30年以上にわたり、子どもたちの自学自習を支援してきた「天神」は、これら3つの壁を根本から取り払うため、「タイピング練習」「学習リスト自動登録」「レクチャージャンプ」の3機能を実装いたしました。

機能１.「タイピング練習」入力の壁を越え、思考を止めない学びへ

学習のきっかけをつくるタイピング機能を導入しました。文部科学省が示すキーボード入力スキルの目標値は、小学5年生で1分間40字、中学2年生で60字（2022年度の現況値はそれぞれ15.8字と23.0字）。学校現場では目標達成が急務となっていますが、家庭学習での練習環境は十分に整っていませんでした。「天神」のタイピング練習に取り組むことで、子どもが自然にキーボード操作を習得し、「入力することへの抵抗」がなくなることで、作文や調べ学習、そして「天神」での学習そのものがスムーズに進む好循環が生まれます。

機能２.「学習リスト自動登録」計画の壁を越え、すぐ「解く」ことに集中

タイピング画面例

「計画の壁」の心理的ハードルを取り除く「学習リスト自動登録」を強化しました。学習リストが自動生成されることで、子どもたちは「選ぶ迷い」から解放され、即座に「解くこと」--つまり学習の本質--に集中できます。まず迷わず始められる環境を作ることが、学習習慣の定着と、将来の自律学習への第一歩になると考えています。

機能３.「レクチャージャンプ」つまずきの壁を越え、苦手をその場で解消

学習リスト自動登録のイメージ

演習中に疑問を感じた際、関連する講義動画へ瞬時に移動できる「レクチャージャンプ」機能を搭載しました。「戻って調べる」という心理的ハードルを下げることで、子どもたちが自らの力で課題を解決する成功体験を積み重ね、自律的な学習習慣の定着を目指します。

「自己実現を支援する」ために、30年以上つくり続けてきた

レクチャージャンプのイメージ

株式会社タオは、「自己実現を支援する」ことを会社の使命としています。子どもたちが「自ら学ぶ力」を身に付け、個性を活かして豊かな人生を歩むことを願い、30年以上マルチメディア学習システム「天神」を開発・改良し続けてきました。今回の3機能も、その理念の延長線上にあります。「学習を始めるきっかけをつくる」「つまずいた瞬間に解決できる」「迷わず取り組める」--一人ひとりの子どもの自己実現を、日々の家庭学習から支えてまいります。

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