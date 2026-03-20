大阪の美味しいグルメが勢ぞろい！10円で商品が買える!?大阪で一番最初にできた道の駅とは!?明日すぐ行きたくなる大阪・道の駅を一挙に紹介！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

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今年『傘寿』を迎える西川きよし師匠！

いつまでもパワフルに過ごして頂くために必要なもの言えば「食」。そこできよし師匠の愛する大阪の“うまいもん”を、もっと知ってもらうため“大阪産（もん）” を始め、地元の特産品やグルメが集まる「道の駅」を満喫して頂きます！

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大阪にある道の駅10ヶ所を完全網羅！人気のグルメはもちろん、明日行きたくなる魅力を一挙に紹介。道の駅「能瀬（くりの郷）」の特設スタジオから、お届けします！

行列必須の直売所で羽曳野のグルメを堪能！

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大阪府で５番目にできた道の駅「しらとりの郷・羽曳野」は平日でも駐車場が満杯になるほど賑わう大人気の道の駅。その一画にあるのが、オープン時は行列必須というJA大阪南・直売所「あすかてくるで 羽曳野店」。

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キレイな店内には地元の生産者が値付け・直接搬入した朝採れ野菜やフルーツが並んでいます。今が旬の「地場産いちご」は一般に流通しているものと違い、ギリギリまで樹上で熟しているので、極めて高い糖度と濃厚な甘みが特徴！

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精肉店「玩味（がんみ）」ではオーナー自ら目利きした厳選国産黒毛和牛をお手頃な価格で購入することができます。店先ではお店のお肉を使った揚げ物を販売し、熱々の揚げたてを楽しめます！

商品を探せ！若きシェフパティシエが作る”映え”スイーツも…

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続いては大阪府で６番目に誕生した道の駅「いずみ山愛の里」。去年の来場者数は約22万人という人気のスポット！

地場産品販売所ではなんと、ランダムに「10円」で販売されているお宝商品があるというのです！

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祇園・木崎が大好物だという、“和泉のねぎキムチ”も10円に！

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「旬菜レストランつむぎ」では新卒１年目でシェフパティシエとなった渡邉さんが作る名物スイーツが食べられます。

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渡邉さんが開発した、今が旬の和泉産いちごを約15個も使用した贅沢なパフェ！思わず写真に撮りたくなる”映え”を狙ったメニューを意識しているそうです。

大阪府で最初に誕生した道の駅は、見た目もユニーク！

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大阪唯一の村である千早赤阪村にある道の駅「ちはやあかさか」は、大阪府で最初に指定された道の駅。

1993年にできたというこの場所。それまで道の駅というものは存在せず、全国で初めて正式登録された103ヶ所のうちの1つなのです。訪れた時はちょっと閑散とした見た目のユニークな場所ですが、週末は様々なイベントが開催され、地域の人々の交流の場所となっているのです。

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メイン施設となる一棟の建物では、村産の食材やオーガニック商品がズラリ。スタッフの小林さんが手で書いたという黒板にも味があります。

“眺めが良い”という建物2階から見える景色とは…？

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お店で人気ナンバーワンの絶品メニューを試食。果たして、そのお味とは…？

現在、道の駅は休憩所から地方創生・観光を促進する拠点へと進化しています。それぞれの場所でユニークなグルメや楽しめる「道の駅」。番組を見て、春の行楽シーズンのお出かけ先として、ぜひ足を伸ばしてみてください！

出演者情報

西川きよし

モンスターエンジン・西森

祇園

爛々・萌々

大木こだま（ナレーター）

番組情報

<番組名>

西川きよしの 明日行きたい！ 大阪・道の駅 春の激推しグルメＳＰ

<放送日時>

2026年3月21日(土)11:30

＜番組ホームページ＞

https://www.tv-osaka.co.jp/sp/michinoeki/