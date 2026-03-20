【クラウドファンディング開始決定！】新潟アルビレックスBB「新章革命前夜プロジェクト 」 をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、B.LEAGUEに所属するバスケットボールチーム・新潟アルビレックスBBのクラウドファンディングプロジェクトを実施いたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/niigata/team/1016/invest/785/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（新潟アルビレックスＢＢ様）

新潟アルビレックスBBは、25年にわたり新潟の地に根差し、地域の皆さまとともに歩みながら、多くの歓喜と感動を創出してまいりました。2018-19シーズンには中地区優勝を果たし、アリーナを埋め尽くす歓声の中で大きな高揚感と一体感を生み出しました。しかしながら、その先にあった「日本一」という目標にはあと一歩届かず、クラブとして大きな課題と悔しさを残す結果となりました。これらの経験は、現在に至るまでクラブの重要な原動力となっております。

現在、クラブは新たな挑戦の局面にあります。2026-27シーズンより開始されるB.LEAGUE ONEへの参戦は、単なるリーグ構造の変化にとどまらず、クラブがさらなる成長を遂げるための重要な転機と位置付けております。より高い競技レベルにおいて継続的に成果を上げていくためには、競技力の向上に加え、選手・スタッフが最大限の力を発揮できる環境整備および持続可能なクラブ運営基盤の強化が不可欠です。

これまで果たすことができなかった目標の実現に向け、クラブは新潟という地域とともに歩み続けてまいります。アリーナにおける一体感の創出、地域社会における存在価値の向上、次世代への夢の提供といった役割を果たしながら、さらなる発展を目指してまいります。新潟とともに次の時代へ向けて歩みを進める中で、現在はまさに“革命前夜”というべき重要な局面にあると認識しております。

今後も、地域の皆さまおよび関係者の皆さまと連携しながら、クラブ価値の向上および持続的な成長に取り組んでまいります。引き続きご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新潟アルビレックスＢＢ 一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/niigata/team/1016/invest/785/detail

ユーザー登録はこちら

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年3月27日(金) ～ 4月26日（日）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

400万円

4）資金使途

本プロジェクトを通じていただいたご支援は、B.LEAGUE ONE参戦に向けたクラブ強化のための運営資金として活用します。 選手・スタッフが最高のパフォーマンスを発揮するためのチーム強化費や、クラブ運営の基盤づくりに充てていきます。

また、1stゴールである400万円を達成した際には、2026年9月に開幕予定のB.LEAGUE ONE開幕戦初日に、ご来場の皆さまへ「B.LEAGUE ONE開幕記念特別Tシャツ」を配布する予定です。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆新潟アルビレックスＢＢ

所在地：新潟件長岡市城内町2-5-3 樋熊ビル3階

設立日：2000年3月

ホームページ：https://www.albirex.com/

公式X：https://twitter.com/naxbb_rb

公式Instagram：https://www.instagram.com/niigataalbirexbb_official/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@bbyoutube6807

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：info@albirex.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。