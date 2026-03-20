【驚異の13ヶ月連続1位】博多の新名物「元祖トマトラーメン三味(333)」が、コロナ禍に「出前館」と歩んだ躍進の軌跡を公開。「お店価格で出前館」キャンペーン実施中！

株式会社三味出前館の人気店としてTVCMで紹介されました！

株式会社三味（本社：福岡県福岡市博多区）は、コロナ禍における外食自粛のなか、日本最大級のデリバリーサービス「出前館」と強力なタッグを組み、デリバリー市場での圧倒的な実績を築き上げました。2021年6月から13ヶ月連続で福岡県内のラーメンカテゴリー部門にて売上No.1を達成するなど、その当時の数々の記録を樹立。東京オリンピック開催期間中には、タレントの“めるる”こと生見愛瑠さんが出演する出前館のCM内でおすすめ店舗として紹介されました。デリバリーでも「お店の味そのまま」を実現した、三味独自のこだわりと歩みを振り返ります。

■コロナ禍を逆手に取った「出前館」との強固なパートナーシップ

飲食店が苦境に立たされたコロナ禍、三味(333)はいち早くデリバリー事業を強化。

「出前館」との密な連携により、福岡県内での露出を最大化。ラーメンは自宅でも美味しい！をテーマに販促を強化し認知を拡大しました。

■数字で見る圧倒的実績：福岡県内ラーメンカテゴリー部門売上No.1を独走

2021年6月から2022年11月までの、驚異的な売上実績を公開。

| 期間と実績 |

2021年6月 ～ 2022年6月の13ヶ月間連続 【福岡県内第1位】

2022年7月の単月 【福岡県内第3位】

2022年8月 ～ 2022年11月の4ヶ月間連続【福岡県内第1位】

18ヶ月中17ヶ月が1位という、ラーメンデリバリー界の「絶対王者」としての地位を確立しました。

■東京オリンピック期間中のCMで全国に話題を振りまいた「めるる」の推薦

東京オリンピック中継枠で放映された「出前館」のテレビCMにて、人気タレントの生見愛瑠（めるる）さんから「おすすめ店舗」として元祖トマトラーメン 三味の店舗をご紹介頂きました。

福岡のみならず、全国的にその名を認知していただけるきっかけとなりました。

■デリバリーラーメンの先駆者：麺・スープ「完全セパレート容器」のこだわり

「デリバリーのラーメン(麺類)は伸びて不味い」という常識を打破すべく、

麺とスープを分離する独自容器を駆使し、食べる直前に合わせることで、お店の味をハイレベルなクオリティで再現。

年間約32万杯(2021年度)を配達し、デリバリーでラーメンを美味しく食べる文化を定着させたパイオニアと自負しております。

麺・スープ「完全セパレート容器」最下層の蒸気を上段へ届け出来立て熱々をご自宅へ届ける革新的な構造。

■利益度外視でも届けたかったのは、一杯のラーメンが作る「日常の幸せ」株式会社三味 創業者の宮下将司の想い

コロナ禍という未曾有の事態において、店舗へ足を運ぶことが困難になった多くのお客様を前に、代表の宮下将司が下した決断は「利益よりも、まず三味の味を多くの方に届けること」でした。

「お店に来られない今だからこそ、自宅で三味のトマトラーメンを食べて元気を出してほしい」

その強い想いから、デリバリーにおける価格設定をあえて「利益度外視」の戦略的な価格に据え置き、一人でも多くの方に手にとっていただける環境を整えました。

コロナ禍においてラーメン1杯税込100円にて注文可能！のキャッチフレーズにて大量のご注文につなげました。その後三味のロゴにちなんだ元祖トマトラーメン1杯税込333円でデリバリー！を中長期的に展開していました。今でも各店舗大量の注文をいただいております。

単なる食事の提供ではなく、自粛生活のなかで「美味しい」と笑い合える時間を一分一秒でも増やしたい。そんな宮下の情熱が、出前館での圧倒的な実績と、地域のお客様からの絶大な支持へと繋がりました。数年間、一心不乱に走り抜けてきた背景には、常に「お客様に笑顔になってもらいたい」という原点がありました。

■ お店価格で出前館「お店価格で出前館」キャンペーン実施中

実施期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

期間中は出前館の元祖トマトラーメン三味(333)全８店舗のメニュー全てお店の価格でお楽しみ頂けます！

【大名総本店】

https://demae-can.com/shop/menu/3157601/

【天神中心店】

https://demae-can.com/shop/menu/3158928/

【博多駅東店】

https://demae-can.com/shop/menu/3159041/

【十日えびす店】

https://demae-can.com/shop/menu/3157600/

【照葉スパリゾート店】

https://demae-can.com/shop/menu/3472608/

【古賀駅店】

https://demae-can.com/shop/menu/3216767/

【水巻みどりんぱーく店】

https://demae-can.com/shop/menu/3217298/

■株式会社三味 代表取締役社長 宮下将司の覚悟

「一杯のラーメンが、地球と食卓の未来を変える」

～フードロスゼロへの執念が、デリバリーの常識を塗り替える～

「飲食店なら、多少の廃棄は仕方ない」 そんな業界の“当たり前”を、私は決して受け入れたくなかった気持ちをおぼえています。

私が展開する「元祖トマトラーメン三味」の根底にあるのは、徹底したSDGs経営への覚悟です。食材は、自然が育んでくれた命そのもの。それを「捨てること」を前提に価格を決めるなど、私には到底できませんでした。

捨てないからこそ、届けられる価値がある。

三味では、「食品廃棄（フードロス）ゼロ」を絶対条件とした店づくりを貫いています。

この緻密な管理は、決して楽な道ではありません。しかし、無駄を徹底的に削ぎ落とした先に、一つの「余白」が生まれました。

私はその余白を、会社の利益にするのではなく、「お客様への還元」に捧げることに決めたのです。

それが、利益を度外視したデリバリー価格の実現でした。コロナ禍という困難な時期、外食に行きたくても行けない方々へ、私たちの元祖トマトラーメンを手に取りやすい価格で届ける。それは、地域に根差す食のインフラとしての、私の使命でもありました。

■13ヶ月連続1位。その重みは「信頼」の証

おかげさまで、出前館では「13ヶ月連続1位」という圧倒的な支持をいただくことができました。 しかし、私が本当に嬉しいのは、数字そのものではありません。私たちの「環境を守り、健康的な食を届ける」という真摯な姿勢が、お客様一人ひとりの心に届き、共感という絆で結ばれたことです。

株式会社三味が展開する「元祖トマトラーメン三味」の根底にあるのは、徹底したSDGs経営へのこだわりです。一般的に飲食店では一定の廃棄を見込んだ価格設定がなされますが、代表の宮下将司は「食品廃棄（フードロス）ゼロ」を大前提とした店舗設計を貫いています。

この「廃棄を出さない厳密な管理」によって生まれたコストの余白を、お客様への還元、すなわち「利益度外視のデリバリー価格」へと充当。コロナ禍で外食が困難になった地域の方々へ、高品質なトマトラーメンを手に取りやすい価格で届け続けることができました。

出前館での「13ヶ月連続1位」という圧倒的な支持は、単なる利便性だけでなく、環境負荷を抑えながら地域社会に「健康的な食」を提供し続けるという、三味のSDGsに対する真摯な姿勢がお客様に共感いただけた結果であると確信しています。

NetIB-NEWSより

SDGsと人間味で挑む 元祖トマトラーメン三味（333）の未来

https://www.data-max.co.jp/article/82102

■株式会社三味について

| 商号 | 株式会社三味

| 代表者 | 代表取締役 宮下 将司

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園1-25 元祖トマトラーメンビル1号館 3F

| 設立 | 2015年10月1日

| 事業内容 | 福岡発祥「元祖トマトラーメン」を主力としたラーメン店運営、商品開発・販売

| 三味(333) 公式HP |

⑴ https://333sanmitomatoramen.com/

⑵ https://www.333sanmidaimyo.com/

⑶ https://333sanmishopping.com/

| 創業者宮下将司インタビュー |

⑴ https://amb.aumo.jp/case/sanmi

⑵ https://umaga.net/shop/78385/

⑶https://rkb.jp/contents/202506/195991/

⑷https://rkb.jp/contents/202507/196353/

⑸https://rkb.jp/contents/202507/196592/

⑹https://rkb.jp/contents/202508/196763/

⑺https://rkb.jp/contents/202508/196944/

⑻https://rkb.jp/contents/202508/197251/

⑼https://rkb.jp/contents/202509/197570/

⑽https://www.alevelsearch.com/company/333sanmishopping-2/

|水巻町長美浦氏と (株)三味創業者宮下との対談 |

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6b926d923b4d4a696853bd39d8ed1690150e4c8f

■ 元祖トマトラーメン 三味(333) 店舗情報

福岡発祥のトマトラーメン専門店として、健康と活力をお届けしています。 株式会社三味の登録商標である「元祖トマトラーメン」をぜひご賞味ください。

⑴ 天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）

2023/1/25放送【まじもん】の【福岡市民300人に聞いたラーメンランキング】にてノンスタイル井上さんにご来店いただき、「うまぁ」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/article/166699/

所在地：福岡市中央区大名1-11-27 / TEL:092-739-3335(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmidaimyo/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/9kAmXqYWG8qSE1oU9?g_st=ic

⑵ 十日えびす店（2016年開店 / 11:00～23:00）

2025/11/22放送【高校生のじかん】で福岡高校の学生さんとザ・ローリングモンキーのカツキさんに最強ラーメンのご認定をいただいた店舗です。

公式番組ページ：https://kbc.co.jp/koukousei/

公式番組YouTube：https://youtu.be/Z2HWu-VR-Bc?si=Z2HWu-VR-Bc

所在地：福岡市博多区千代1-23-29 / TEL:092-710-5333(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitoukaebisu/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/QTfhyWwYD7w38HeA7?g_st=il

⑶ 古賀駅店（2017年開店 / 11:00～23:00）

2023/4/28放送【華丸・大吉のなんしようと？】にて華丸さん・大吉さん・松岡昌宏さんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ttIEdxkoi4g

所在地：古賀市駅東1丁目5-11 / TEL:092-944-3330(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmikogaeki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/U3kuYwY8Hm3u69oq6?g_st=il

⑷ 水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 10:30～22:00）

2025/2/1放送【ちょっと福岡行ってきました！】にて堀未央奈さん・森香澄さんにご来店、元祖トマトラーメンを弊社スタッフと一緒に作って頂き、一緒にご試食し「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.tvq.co.jp/variety/chottofukuoka/archives/detail.php?n=202502012055

所在地：遠賀郡水巻町猪熊1-9-19 / TEL:093-202-3334(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimizumaki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Ci6BbiJ2KRtvjcXU7?g_st=il

⑸ 天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

2020/12/23放送【BLUEでカンパイ！】にて黒田りささんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/tv/blue/

公式番組YouTube：https://youtu.be/kPFDcN6hE20?si=kPFDcN6hE20

所在地：福岡市中央区大名1-12-58 2F / TEL:092-737-3337(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitenjindaimyochushin/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/qmHXExnf917jjY5g8?g_st=il

⑹ 博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

2025/11/2放送【坂上&指原のつぶれない店】の【24時間繁盛店】のコーナーにて、松村沙友理さん(さゆりんごさん)とウエストランド河本さんに1日アルバイト体験をしていただいた店舗です。さらに番組中東京のTBSスタジオでは元祖トマトラーメンをご試食頂きMC：坂上 忍さん、指原莉乃さん、レギュラー：ヒロミさん、スタジオゲスト：あんりさん（ぼる塾）、石原良純さん、カズレーザーさん（メイプル超合金）、長嶋一茂さん、関水渚さんに「うまい」「美味しい」と絶賛していただきました。

公式番組YouTube：https://youtu.be/KUPhAE7fRjs?si=KUPhAE7fRjs

公式番組X：https://x.com/tsuburenai/status/1984459419833532482

所在地：福岡市博多区博多駅東2-9-6 / TEL:0120-330-333(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmihakataekihigashi/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/6bLyMBRvdRoWNLfN8?g_st=il

⑺ モラージュ佐賀店（2025年開店 / 10:00～22:00）

2026/2/11放送 佐賀テレビ【かちかちLIVE】の【勝手に大検証のコーナー】にて、2025年のクリスマスに株式会社 三味が実施した【タダクリスマスキャンペーン2025】についてむなかったんのあらたさんに弊社代表宮下将司を取材いただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1661363

勝手に大検証：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1663428

所在地：佐賀市巨勢町牛島730 1F / TEL:0952-20-4333(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimorajusaga/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/KoFFcTQ3781YD56X6?g_st=ipc

⑻ 照葉スパリゾート24時間営業店（2025年開店 / 10:00～23:00）

九州最大級の温浴施設内にあり、スパ体験と共に本格ラーメンを楽しめる店舗です。

所在地：福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 1F / TEL:092-682-3335(#)

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmiterihasparesort/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/W3UcJPdJDbTCuxc28?g_st=il