【満員御礼のvrCAVE】大反響を受け新イベント開催！「エイリアン・インフェクション」と新作「ラナウェイ トレイン」が4月6日まで体験可能

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、VR脱出ゲーム「vrCAVE」の新イベントを、2026年4月6日までの期間限定でXRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）にて開催しています。

先着限定で実施された前回イベントは全枠完売となる大きな反響を記録。その注目を受け、今回は人気コンテンツ「エイリアン・インフェクション」に加え、新作「ラナウェイ トレイン」を体験できる特別イベントとして実施されます。

なお、「ニンジャトライアル」は中野店では満員御礼により終了しましたが、現在はMOVIX京都およびXRセンターゲームスペース福岡店にて体験可能。中野店では、新たなラインナップとして、より没入感とチームプレイを重視したVR体験を提供しており、今しか体験できない期間限定イベントとして多くの来場が期待されています。

先着限定イベントは即完売、話題のVR脱出ゲームが大きな反響

ご予約はこちら :https://xrcenter.space/

前回、中野のXRセンターゲームスペースにて開催された「vrCAVE」体験イベントは、先着80名限定の枠が早期に埋まるなど大きな注目を集めました。

イベントでは、「ニンジャトライアル」や「エイリアン・インフェクション」といった複数の没入型コンテンツが展開され、最大6人で協力しながらミッションに挑むフリーローム型VR体験が高く評価されました。

実際に参加したユーザーからは、「想像以上の臨場感」「仲間と協力する体験が新鮮」「また体験したい！」といった声が多く寄せられ、単なるゲームを超えた“体験型エンターテインメント”としての魅力が話題に。短期間で完売となったことからも、その注目度の高さがうかがえます。

こうした反響を受け、今回の新イベントでは新コンテンツ「ラナウェイ トレイン」を加え、さらに進化したラインナップとして提供。前回参加者はもちろん、初めての来場者にも新たな没入体験を届ける内容となっています。

新作「ラナウェイ トレイン」登場！今だけ体験できる注目のVR脱出ゲーム

エイリアン・インフェクションニンジャトライアル

本イベントの最大の注目は、新作コンテンツ「ラナウェイ トレイン」の登場です。走り続ける列車の中を舞台に、仲間と協力しながら次々と発生するトラブルを乗り越えていく、没入型のVR脱出ゲーム。

プレイヤーは車両内を自由に移動しながら、装置を動かしたり仕掛けを操作したりして、次のエリアへと進行。それぞれ見えている情報が異なるため、声を掛け合いながら状況を共有し、連携して進めることが攻略の鍵となります。

スピード感のある展開と、コミュニケーションとひらめきが求められるゲーム設計により、これまで以上に“チームで挑む体験”としての没入感と達成感を実現しています。

また、本イベントでは人気コンテンツ「エイリアン・インフェクション」も引き続き体験可能。スリリングなサバイバル体験とあわせて、異なる魅力を持つ2つのVRコンテンツを楽しめる特別な機会となっています。

開催概要と今後の展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8iGISrU-Da0 ]ご予約はこちら :https://xrcenter.space/

開催期間・会場（中野）

期間：2026年3月19日～4月6日

会場：XRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）

内容：「ラナウェイ トレイン」「エイリアン・インフェクション」の2タイトルを体験可能

参加方法

事前予約制（先着順）

最大6名のチームでの体験推奨

当日受付の空き枠がある場合のみ参加可能

その他会場での体験

「ニンジャトライアル」は、中野会場では終了していますが、現在は以下の会場で体験可能です：

MOVIX京都：2026年3月19日～4月5日

XRセンターゲームスペース福岡店（キャナルシティ博多）：2026年3月23日～5月21日

今後の展開

日本XRセンターでは、各地で新コンテンツを含む没入型VR脱出ゲームを提供し、より多くの方に体験型エンターテインメントの魅力を届けていく予定です。

取材のご案内

XRセンターゲームスペースでは、メディアの皆様からの取材を歓迎しております。

施設内でのVR体験の様子や利用者のリアクション、代表へのインタビューなど、さまざまな取材に対応可能です。

対応可能な取材内容

・体験者のリアルなリアクション撮影

・代表取締役CEO 小林大河へのインタビュー

・施設内アトラクションの撮影

・VR脱出ゲーム導入の背景や今後の展開についてのコメント

お問い合わせ

customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

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