遭遇、感動、圧倒的。1日1組限定ガイド「UMInoLIFE Tour」が、ヤシガニ探索から歴史探訪まで4つの冒険を本格始動

PIYO RESORT INC

宮古島でプライベートヴィラを運営するPIYORESORT株式会社（所在地：UMInoLIFE 宮古島-sango-）は、宮古島の自然と歴史を五感で味わう完全個別ガイドサービス「UMInoLIFE Tour（ウミノライフ・ツアー）」において、ヤシガニ探索、星空、洞窟、歴史探訪の4つの特化型プランを本格展開いたします。

■ 「宮古島のツアーといったらここ！」UMInoLIFE Tourが選ばれる理由

徹底した「プライベート感」と、地元を熟知した“ジャングル隊長”による「深い体験」が、唯一無二の旅を約束します。

1日1組限定の完全貸切： 他の観光客を気にせず、家族や仲間だけで島を独占。

遭遇率に自信あり： 地元ガイドしか知らないシークレットポイントへご案内。

宿泊者限定の専用送迎： 一棟貸切宿「UMInoLIFE 宮古島-sango-」の宿泊者は、宿からの送迎・集合・解散が可能な特別特典付き。

万全の安全・信頼性： 賠償・傷害保険完備。完全キャッシュレス決済対応。

■ 4つの本格アドベンチャープラン詳細（税込料金）

1. 【ジャングルツアー】：奇跡のヤシガニが棲む神秘の森へ

内容： 地上最大の甲殻類「ヤシガニ」を探す、興奮のナイトサファリ。

料金： 13歳～79歳：5,000円 ／ 0歳～12歳：4,000円

ポイント： 遭遇率に自信あり！宮古島の夜遊びの定番です（6月～9月がベスト）。

2. 【星空ツアー】：南国の夜空に広がる、無数のきらめき

内容： 光害ゼロの絶景スポットで星座解説。天然のプラネタリウム体験。

料金： 13歳～79歳：5,000円 ／ 0歳～12歳：4,000円

ポイント： 0歳から参加可能。幻想的な夜の思い出をプロの解説と共に。

3. 【アドベンチャーツアー】：宮古、静寂の奥へ。心が躍る地の大冒険

内容： 隆起サンゴ礁が作った秘境洞窟をヘッドライト一本で探検。

料金： 13歳～70歳：12,000円 ／ 7歳～12歳：10,000円

ポイント： ガイドブック未掲載の非公開スポットへ。12月～5月が特におすすめ。

4. 【歴史探訪ツアー】：宮古島の記憶を辿る、知的探険

内容： 琉球王朝時代からの史跡や御嶽（うたき）を巡り、ガイドの解説で景色の裏側にある物語を紐解く。

料金： 11歳～70歳：10,000円 ／ 7歳～10歳：8,000円

ポイント： 旅の解像度が飛躍的に高まる、大人の知的好奇心を満たす文化ツアー。

ジャングルツアー。こどもたちも楽しめる貴重な体験甲殻類最大のヤシガニ島だからこそ見れる満点の星空歴史を知り宮古島を知る静寂と共に・・・。

■ よくあるご質問（FAQ）

Q. 子どもや高齢者でも参加できますか？

A. プランにより異なります。星空・ジャングルは全年齢、アドベンチャー・歴史探訪は7歳（小学生）以上を対象としています。

Q. 支払い方法を教えてください。

A. 完全キャッシュレス決済（クレジットカード・PayPay）です。※現金不可。

Q. 雨天の場合はどうなりますか？

A. 安全優先で荒天時は中止（全額返金）。小雨時はガイド判断で実施いたします。

【運営会社について】

PIYORESORT株式会社

宮古島・千葉南房総を中心にプライベートリゾートを展開するホスピタリティ企業。

公式サイト： https://piyoresort.com/uminolife-tours/

【本件に関するお問い合わせ先】

PIYORESORT株式会社 担当 専門ガイド隊長：中込 眞一郎

電話：[050-1807-1439]

E-mail：[nfo@piyo-terrace.com]