遭遇、感動、圧倒的。1日1組限定ガイド「UMInoLIFE Tour」が、ヤシガニ探索から歴史探訪まで4つの冒険を本格始動
宮古島でプライベートヴィラを運営するPIYORESORT株式会社（所在地：UMInoLIFE 宮古島-sango-）は、宮古島の自然と歴史を五感で味わう完全個別ガイドサービス「UMInoLIFE Tour（ウミノライフ・ツアー）」において、ヤシガニ探索、星空、洞窟、歴史探訪の4つの特化型プランを本格展開いたします。
■ 「宮古島のツアーといったらここ！」UMInoLIFE Tourが選ばれる理由
徹底した「プライベート感」と、地元を熟知した“ジャングル隊長”による「深い体験」が、唯一無二の旅を約束します。
1日1組限定の完全貸切： 他の観光客を気にせず、家族や仲間だけで島を独占。
遭遇率に自信あり： 地元ガイドしか知らないシークレットポイントへご案内。
宿泊者限定の専用送迎： 一棟貸切宿「UMInoLIFE 宮古島-sango-」の宿泊者は、宿からの送迎・集合・解散が可能な特別特典付き。
万全の安全・信頼性： 賠償・傷害保険完備。完全キャッシュレス決済対応。
■ 4つの本格アドベンチャープラン詳細（税込料金）
1. 【ジャングルツアー】：奇跡のヤシガニが棲む神秘の森へ
内容： 地上最大の甲殻類「ヤシガニ」を探す、興奮のナイトサファリ。
料金： 13歳～79歳：5,000円 ／ 0歳～12歳：4,000円
ポイント： 遭遇率に自信あり！宮古島の夜遊びの定番です（6月～9月がベスト）。
2. 【星空ツアー】：南国の夜空に広がる、無数のきらめき
内容： 光害ゼロの絶景スポットで星座解説。天然のプラネタリウム体験。
料金： 13歳～79歳：5,000円 ／ 0歳～12歳：4,000円
ポイント： 0歳から参加可能。幻想的な夜の思い出をプロの解説と共に。
3. 【アドベンチャーツアー】：宮古、静寂の奥へ。心が躍る地の大冒険
内容： 隆起サンゴ礁が作った秘境洞窟をヘッドライト一本で探検。
料金： 13歳～70歳：12,000円 ／ 7歳～12歳：10,000円
ポイント： ガイドブック未掲載の非公開スポットへ。12月～5月が特におすすめ。
4. 【歴史探訪ツアー】：宮古島の記憶を辿る、知的探険
内容： 琉球王朝時代からの史跡や御嶽（うたき）を巡り、ガイドの解説で景色の裏側にある物語を紐解く。
料金： 11歳～70歳：10,000円 ／ 7歳～10歳：8,000円
ポイント： 旅の解像度が飛躍的に高まる、大人の知的好奇心を満たす文化ツアー。
ジャングルツアー。こどもたちも楽しめる貴重な体験
甲殻類最大のヤシガニ
島だからこそ見れる満点の星空
歴史を知り宮古島を知る
静寂と共に・・・。
■ よくあるご質問（FAQ）
Q. 子どもや高齢者でも参加できますか？
A. プランにより異なります。星空・ジャングルは全年齢、アドベンチャー・歴史探訪は7歳（小学生）以上を対象としています。
Q. 支払い方法を教えてください。
A. 完全キャッシュレス決済（クレジットカード・PayPay）です。※現金不可。
Q. 雨天の場合はどうなりますか？
A. 安全優先で荒天時は中止（全額返金）。小雨時はガイド判断で実施いたします。
【運営会社について】
PIYORESORT株式会社
宮古島・千葉南房総を中心にプライベートリゾートを展開するホスピタリティ企業。
公式サイト： https://piyoresort.com/uminolife-tours/
【本件に関するお問い合わせ先】
PIYORESORT株式会社 担当 専門ガイド隊長：中込 眞一郎
電話：[050-1807-1439]
E-mail：[nfo@piyo-terrace.com]