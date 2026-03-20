東映アニメーション公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）池袋PARCO店」3月27日（金）リニューアルオープン！新商品＆ノベルティキャンペーン開催！
『おジャ魔女どれみシリーズ』『デジモンシリーズ』『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』『ガールズバンドクライ』『THE FIRST SLAM DUNK』『ゲゲゲの鬼太郎シリーズ』のグッズを取り扱う、東映アニメーション公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）」。
2026年3月27日（金）より、「AniBirth池袋PARCO店」は現在の5Fから6Fへ移転し、リニューアルオープンいたします。
リニューアルオープン記念キャンペーン
リニューアルオープンを記念して、キャンペーンを開催いたします。
3月27日（金）より、AniBirth池袋PARCO店にてお買い上げのお客様へ、1会計につき1枚、ポストカードをプレゼントいたします。
※なくなり次第終了。
●オモテ面：
『おジャ魔女どれみ』『デジモンビートブレイク』『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』『ガールズバンドクライ』『ゲゲゲの鬼太郎』
上記5作品の中からランダムに配布します。
●ウラ面：
スマートフォンで撮影ができるQRコード付き。スマートフォンで読み込むと、オモテ面の作品のいずれかがWeb ARフォトフレームで出現！
お気に入りのキャラクターと一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。
新商品情報
リニューアルにあわせて、新商品も多数登場いたします。
■ おジャ魔女どれみシリーズ
マジョリカ ぬいぐるみがま口ポーチ
マジョリカの魅力をぎゅっと詰め込んだ、立体感のあるぬいぐるみ仕様のがま口ポーチ。
実用性と可愛らしさを兼ね備えたアイテムです。
マジョリカ フィンガーパペットキーホルダー
指にはめて遊べるフィンガーパペット仕様。
キーホルダーとしても使用でき、バッグやポーチのワンポイントにもおすすめです。
■ デジモンシリーズ
メタルキーホルダー プレミアムセット
重厚感のあるメタル素材を使用した、高級感あふれるキーホルダーセット。
デジモンの世界観を凝縮したデザインで、コレクションとしてはもちろん、日常使いにも最適なプレミアム仕様です。
■ ガールズバンドクライ
ドットアートシリーズ
作品の世界観をレトロポップなドットアートで表現したシリーズ。
キャラクターの新たな魅力を引き出した、ファン必見のラインナップです。
キャンペーンや新商品など、見どころ満載の新たな「AniBirth池袋PARCO店」に、ぜひお越しください。
※混雑状況により、入店制限を実施させていただく場合がございます。
休業期間のお知らせ
リニューアルに伴い、AniBirth池袋PARCO店（現５F）は
2026年3月1日（日）～3月26日（木）の期間、休業しております。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
店舗詳細
◇池袋PARCO店
〒171-8557
東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館6F
営業時間：11時～21時
◇心斎橋PARCO店
〒542-0085
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 6F
営業時間：10時～20時
◇公式HP・X
公式HP→https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/
公式X→https://x.com/AniBirth_
コピーライト
(C)東映アニメーション
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