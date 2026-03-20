東映アニメーション公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）池袋PARCO店」3月27日（金）リニューアルオープン！新商品＆ノベルティキャンペーン開催！

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東映アニメーション株式会社


『おジャ魔女どれみシリーズ』『デジモンシリーズ』『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』『ガールズバンドクライ』『THE FIRST SLAM DUNK』『ゲゲゲの鬼太郎シリーズ』のグッズを取り扱う、東映アニメーション公式グッズショップ「AniBirth（アニバース）」。


2026年3月27日（金）より、「AniBirth池袋PARCO店」は現在の5Fから6Fへ移転し、リニューアルオープンいたします。


リニューアルオープン記念キャンペーン




リニューアルオープンを記念して、キャンペーンを開催いたします。
3月27日（金）より、AniBirth池袋PARCO店にてお買い上げのお客様へ、1会計につき1枚、ポストカードをプレゼントいたします。


※なくなり次第終了。



●オモテ面：
『おジャ魔女どれみ』『デジモンビートブレイク』『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』『ガールズバンドクライ』『ゲゲゲの鬼太郎』
上記5作品の中からランダムに配布します。


●ウラ面：
スマートフォンで撮影ができるQRコード付き。スマートフォンで読み込むと、オモテ面の作品のいずれかがWeb ARフォトフレームで出現！
お気に入りのキャラクターと一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。


新商品情報


リニューアルにあわせて、新商品も多数登場いたします。


■ おジャ魔女どれみシリーズ




マジョリカ ぬいぐるみがま口ポーチ
マジョリカの魅力をぎゅっと詰め込んだ、立体感のあるぬいぐるみ仕様のがま口ポーチ。
実用性と可愛らしさを兼ね備えたアイテムです。



マジョリカ フィンガーパペットキーホルダー
指にはめて遊べるフィンガーパペット仕様。
キーホルダーとしても使用でき、バッグやポーチのワンポイントにもおすすめです。



■ デジモンシリーズ




メタルキーホルダー プレミアムセット
重厚感のあるメタル素材を使用した、高級感あふれるキーホルダーセット。
デジモンの世界観を凝縮したデザインで、コレクションとしてはもちろん、日常使いにも最適なプレミアム仕様です。



■ ガールズバンドクライ




ドットアートシリーズ
作品の世界観をレトロポップなドットアートで表現したシリーズ。
キャラクターの新たな魅力を引き出した、ファン必見のラインナップです。


キャンペーンや新商品など、見どころ満載の新たな「AniBirth池袋PARCO店」に、ぜひお越しください。



※混雑状況により、入店制限を実施させていただく場合がございます。


休業期間のお知らせ


リニューアルに伴い、AniBirth池袋PARCO店（現５F）は
2026年3月1日（日）～3月26日（木）の期間、休業しております。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


店舗詳細


◇池袋PARCO店


〒171-8557


東京都豊島区南池袋1-28-2　池袋PARCO 本館6F


営業時間：11時～21時



◇心斎橋PARCO店


〒542-0085


大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3　心斎橋PARCO 6F


営業時間：10時～20時



◇公式HP・X


公式HP→https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/


公式X→https://x.com/AniBirth_


コピーライト


(C)東映アニメーション


(C)本郷あきよし・東映アニメーション


(C)2026 ZAGTOON-METHOD-TOEI ANIMATION.


(C)I.T.PLANNING,INC.


(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners


(C)水木プロ・東映アニメーション