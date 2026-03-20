水族館アトアに 『アメリカビーバー』 がもう1頭やってきました！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（以下、アトア：神戸市中央区）では、新たにアメリカビーバー１頭を高知県立のいち動物公園(以下、のいち動物公園という)より搬入いたしました。

アメリカビーバー「ジャム」が仲間入り！

昨年３月よりアメリカビーバー（愛称：マン、オス）の飼育をスタートさせ、この度新たにもう 1 頭、のいち動物公園生まれのオス（愛称：ジャム）が仲間入りしました！

アメリカビーバー「ジャム」

ジャムはマンの弟になります。マンより 1 歳年下ですが、体はマンより大きいです！

高知県から約 5 時間かけ、神戸へとやってきて、見知らぬ場所に少し戸惑う様子は見られたものの、無事に到着しホッとしています。

検疫※を実施するため、しばらくはバックヤードで飼育します。

皆様へのお披露目とマンとの再会の日程は状況を見ながら最適なタイミングで実施していきますので、予告なく公開をスタートする可能性もありますが、暖かく見守っていただければ幸いです。

のいち動物公園で約 1 年、共に過ごしていたマンとジャム。お互い覚えているのか?!どのような再会になるのか?!私たちも楽しみにしています。

随時状況は、アトア公式 sns や公式サイト（ブログ等）で発信を予定しています。

※検疫：搬入された動物が病気を持っていないかを検査したり、体調を観察するために、現在の飼育動物とは別の場所

で飼育すること。

搬入個体について

搬出先：高知県立のいち動物公園

愛称：ジャム (オス)

年齢：1歳11か月

ジャムは担当飼育員さんに突進していくような少し気が強いところもありますが、実は怖がりな一面も持ち合わせています。

搬入概要

搬入日：2026年3月18日（水）

展示開始日：生物の状況により決定するため、未定。

アメリカビーバーについて

アメリカビーバー「マン」

北アメリカに広く分布。カピバラ、ヨーロッパビーバーに次いで三番目に大きな齧歯類。直径60cmの木でも丈夫な前歯を使って切り倒し、木や泥を使ってダムをつくる。

ダムによって出来た池に巣を造るが、その巣の出入口は水中にあることで外敵が侵入できない造りになっている。

特徴的な大きなオール状の尾は舵の役割とともに、水に叩きつけることで仲間に対して危険を知らせたり、外敵を驚かせたりしていると考えられている。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください