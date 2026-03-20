人気ラッパー、結婚生活で見せる“家庭的な一面”にゆうちゃみ「ギャップ！」ヒコロヒー、元カレに伝えられなかった“ある出来事”を告白｜ABEMA『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第3話

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第3話を、2026年3月19日（木）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

2026年3月19日（木）放送の第3話では、旅の3日目の模様を公開。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、31歳彼女・サチエは食事へ出かけます。第1話、第2話とケンシのお酒の飲み方などで価値観の違いが浮き彫りになっていましたが、第3話ではサチエの口からケンシの過去の二股疑惑が明らかに。これに対しケンシは「それが一生の罪だとしたら俺はいつ許されるの？」「それが原因でケンカするたびに別れるっていう気持ちになるんだったら、俺は結婚なんかしないほうがいいと思っている」と言い2人はヒートアップ。ついにサチエは「さっさと早く（私のことを）諦めてくださいって言ってるだけなんだけど」と告げてしまいます。 今回、カップルたちには「4日目（翌日）にこのまま旅を続けるか、それともここでリタイアして別れるかを選択してください」とのアナウンスがあり、2人は3日目にして、別れの危機に直面します。

また、オーストラリアへの出発前、ケンシはとある人の元を訪れていたことが明らかに。それは、ラッパー・ヒップホップアーティストのKOWICHIで、ケンシの公私ともに信頼のおける先輩。2024年に結婚し、一児の父であるKOWICHIにサチエとの関係を相談します。ケンシが「ケンカしてないとき以外は一緒にいてめちゃくちゃ楽しいんですよ。ただその代わりケンカすると地獄…」というと、KOWICHIは「ケンカしたらどこだって地獄なんだよ、旦那が尻に敷かれているとうまくいくってよく言うけど、それは女の人を上に立たせてあげている男じゃないとダメだと思うんだよ。」「家にいる時の姿勢の問題じゃない？どれだけ家族のことを考えているかって姿勢でわかる」とアドバイスを送ります。さらにKOWICHI自身は「家掃除したり、洗い物をする」と積極的に家事をしていることを明かすと、ゆうちゃみは「え！ギャップ！」と驚いた様子を見せ、ヒコロヒー、藤本美貴も「素敵ですね」「いい人！」とコメントしました。

また、番組内のスタジオトークでは「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントがそのまま残っているのを発見してしまった。捨ててほしいと言いたいのですが、重い女だと思われないか不安で言い出せない」という視聴者からのお悩みに見届け人たちが回答。ヒコロヒーは「昔、彼がクローゼットの奥から学生時代の思い出の品が入っている箱を取り出したら、中に当時付き合っていた女の子がくれたメッセージカードみたいなものがブワーって出てきて（彼に）言われへんかった」と懐古。意外な一面を明かすヒコロヒーに、藤本は「（ヒコロヒーは）女子だから」とコメントします。

また、今回は男性3人で男子会を開催。離婚歴のあるナオキとケンシが結婚への覚悟について語るなど、それぞれのカップルの現状が明らかになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第3話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第3話放送日時：2026年3月19日（木）夜9時～

第3話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p3

第4話放送日時：2026年3月26日（木）夜9時～

第4話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKiDdR2sKehm

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

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■「ABEMA」について

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また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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