【ニューエラ】モータースポーツチームをフィーチャーしたコレクションを、名古屋駅直結 JRゲートタワーで開催される「Red Bull Nagoya Energy Pit」にて販売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、3月26日（木）～3月29日（日）の4日間、名古屋駅「JRゲートタワーイベントスペース」にてレッドブル・ジャパン株式会社が開催するイベント、「Red Bull Nagoya Energy Pit」にてポップアップストアをオープンします。同ストアでは、Oracle Red Bull Racing、Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの2チームをフィーチャーしたコレクションを販売いたします。

Oracle Red Bull Racingでは、マックス・フェルスタッペン、アイザック・ハジャーのドライバーナンバーをレイアウトした新モデルが登場。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamでは、チームキャップのカラーバリエーションモデルを展開します。

また、ニューエラミニ名古屋駅では、2026年シーズンより複数年にわたりニューエラがオフィシャルチームパートナー契約を締結したAtlassian Williams F1 Teamをはじめ、TGR Haas F1 Team、BWT Alpine Formula One Teamの3チームによる「Japanese Race Special」コレクションを販売いたします。

ニューエラミニ名古屋駅で販売するコレクションは日本グランプリの開催に合わせて特別にデザインされたもので、Atlassian Williams F1 Teamでは1996年に同チームが日本グランプリで優勝した際のデザインをモチーフにしたモデルが登場します。TGR Haas F1 Teamではエステバン・オコン、オリバー・ベアマンのドライバーナンバーをレイアウトしたモデルを展開します。

【Red Bull Nagoya Energy Pit】

開催日時：2026年3月26日（木）～3月29日（日）10：00～21：00

開催場所：名古屋駅 JRゲートタワーイベントスペース

※実物大のレプリカマシン展示や、F1のタイヤ交換を体験できる「Pit Stop Challenge」が開催されます。3月26日、27日にはレッドブル・エナジードリンクの新商品「Red Bull Cherry Edition」のサンプリングも実施されます。 イベントの詳細はこちら(https://www.redbull.com/jp-ja/projects/suzuka-2026/red-bull-nagoya-energy-pit)

【ラインアップの一部】 ※価格は全て税込

【Red Bull Nagoya Energy Pit】

[9SEVENTY(TM) ストレッチスナップ] 各9,240円

Max VerstappenIsack Hadjar

[9FORTY(TM)]各 9,020円

COLOR: KHAKICOLOR: STONECOLOR: GRAPHITE

【ニューエラミニ名古屋駅】

[19TWENTY(TM)] 9,130円 [9TWENTY(TM)] 9,130円

Right SideRight Side

[Short Sleeve Oversized Cotton Tee] 各7,810円

BackBack

[9SEVENTY(TM) ストレッチスナップ] 各11,440円

Esteban OconEsteban Ocon (Back)Oliver BearmanOliver Bearman (Back)

[9SEVENTY(TM) ストレッチスナップ] 9,020円

Back

※ニューエラ公式オンラインストアでも販売いたします

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/motorsports-collection