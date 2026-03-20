【DRIMAGE JAPAN　プレスリリース】『アーケロン（Arkheron）』開発中の新機能をいち早く体験できる「フライデーナイト・ファイツ」！今週は「デュオモード」を実施！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 「フライデーナイト・ファイツ」第2夜は 「デュオモード」が登場！

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国・ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）およびDRIMAGE JAPAN（所在地：日本・東京、代表取締役：中西 啓太）は自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』に関して、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを展開しています。

先週末より毎週金曜日2時間限定で、開発中の新機能実証テストを兼ねたアーケロンのテストプレイイベント「フライデーナイト・ファイツ」を実施しており、今週は第2夜として「デュオモード」によるゲームプレイを検証します。

公式Discord :https://discord.gg/arkheron- 「フライデーナイト・ファイツ」第2夜は 「デュオモード」が登場！

「フライデーナイト・ファイツ」は、毎週金曜日の21時から23時、2時間限定で「アーケロン」をプレイいただけるイベントです。

このイベントは「アーケロンDemo版」には開発中の環境で実装しなかった、いくつかの新機能・仕様の実証テストを兼ねた取り組みとなっており、「アーケロンExperimental版」を使用しています。

参加をご希望のプレイヤーの皆さまは、下記の参加方法をご確認ください。

■参加方法

「フライデーナイト・ファイツ」に参加するためのクライアント「アーケロンExperimental版」を手に入れるには、下記のボタンリンクにアクセスしてご登録ください。

＜参加登録はこちら＞ :https://bonfire.firstlook.gg/invite/experimental

※別途メールアドレス、Steamアカウント、Discordアカウントが必要です。

詳しくはSteamストアページのお知らせ(https://store.steampowered.com/news/app/3333850/view/525369818740689274?l=japanese)をご確認ください。

■今夜は「デュオモード」を実施！

これまでの「アーケロン」は3人1組のチームを基本構成としたチームバトルをお楽しみいただいておりましたが、今夜実施するのは2人1組のチーム構成、全15チーム(30名)でゲームプレイを行う「デュオモード」となります。

「デュオモード」は、チームマッチングのスピード向上が見込まれ、より多くのゲーム体験を提供できる利点があるため、実験的に実施します。ボイスチャットやピン提示の定型文による意思疎通がより円滑になります。

3人でのゲームプレイにハードルを感じているプレイヤーの皆さまには、ぜひお試しいただきたいゲームモードです。

また、現在「アーケロンExperimental版」で利用可能な「カスタムゲーム」モードは、いつでも、どなたでもご利用いただくことができます。

「フライデーナイト・ファイツ」の実施期間と関係なく、利用可能ですので、ぜひお試しください。

一部の「フライデーナイト・ファイツ」参加者の中には「カスタムゲーム」機能を使った大会形式のイベントを主催し、参加者募集を行っている方もいます。

詳しくは各種アーケロン公式SNSを通じてご案内しています。ご興味のある方はユーザーコミュニティアプリ「Discord」や「X」を入手してアーケロン公式Discordチャンネル・日本公式Xアカウントをご確認ください。

公式Discord :https://discord.gg/arkheron日本公式X :https://x.com/ArkheronJP

■アーケロン（Arkheron）について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XngYFRvUsg0 ]

「アーケロン」はBonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲームです。

生ける世界の感情的な記憶から構築された、暗くシュールな次元で、プレイヤーは他の仲間と共に3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになります。

この世界では「記憶」が強力な能力を持つ武器へと変容しています。選択した武器が、戦い方、適応力、そして他チームを出し抜く方法を形成します。

武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、この「アーケロン」の世界を生き抜いてください。

■関連URL

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

「アーケロン（Arkheron）」フライデーナイト・ファイツ 参加登録サイト

https://bonfire.firstlook.gg/invite/experimental(https://bonfire.firstlook.gg/invite/experimental)

「アーケロン（Arkheron）」Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/(https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/)

「アーケロン（Arkheron）」公式ホームページ

https://arkheron.drimage.com/ja/(https://arkheron.drimage.com/ja/)

「アーケロン（Arkheron）」公式Discord ： https://discord.gg/arkheron(https://discord.gg/arkheron)

「アーケロン（Arkheron）」日本公式X ： https://x.com/ArkheronJP(https://x.com/ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron）」日本公式YouTube ： https://www.youtube.com/@ArkheronJP(https://www.youtube.com/@ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron）」公式note ： https://note.com/arkheronjp(https://note.com/arkheronjp)

■Bonfire Studiosについて

カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置くBonfire Studiosは、緊張感あふれる興奮と所属感の温かさを融合させたゲーム開発に特化した独立系ゲーム開発会社です。同社は、才能豊かなクリエイターが大きな夢を抱き、情熱を持って制作する小さなチームから偉大なゲームが生まれるという信念のもと設立されました。

Bonfireの設計哲学は、楽しく、深く、やりがいのあるゲームプレイ、自己表現を刺激する想像の世界、歓迎的で長く続くコミュニティ、そしてプレイヤーの生活の一部となる意味のある体験に焦点を当てています。

同社の最初のゲームは、現在開発のアルファ段階にあるダイナミックなチームベースのPvPゲーム「アーケロン」です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「アーケロン」の日本国内事業を担当しております。

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