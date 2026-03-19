【ホテルグリーンパーク津】SAKURA AWARDS「受賞ワインの宴」開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年4月29日(水・祝)、ホテルグリーンパーク津（三重県津市羽所町）にて、SAKURA AWARDS「受賞ワインの宴」を開催いたします。本イベントでは、SAKURA AWARDS受賞ワインを含む60種類以上のワインを取り揃え、地域の皆さまやご宿泊のお客様に特別なディナータイムをお楽しみいただきます。

会場では、“SAKURA”Japan Women’s Wine Awards受賞ワインをメインに、ホテルシェフ特製のワインに合う料理をご提供します。

2026年に三重県が誕生150周年を迎えることを記念し、三重県産ジビエ料理も特別メニューとしてご用意しました。ホテルならではの上質なサービスとともに、ワインと料理のマリアージュをご堪能ください。おひとり様でもグループでも参加しやすい、心豊かなひとときをお届けします。

株式会社グリーンズは、地域に根ざしたホテル運営を通じて、皆さまに魅力ある体験をお届けしてまいります。ぜひこの特別な夜をホテルグリーンパーク津でお楽しみください。

■イベント概要

【開催日】2026年4月29日（水・祝）

【時 間】17:00～21:00（ラストオーダー20:30）※途中退出・再入場可

【会 場】ホテルグリーンパーク津6階 大宴会場（アスト津内）

【アクセス】JR・近鉄「津」駅から徒歩1分（駅直結）

【料 金】6,000円（税込）※立食形式

【お食事】ワインとのマリアージュを楽しむビュッフェスタイル

【お飲み物】ワイン（60種類以上の試飲）／ビール／ウイスキー／ソフトドリンク飲み放題

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更となる場合がございます。

■ご予約・お問い合わせ

ホテルグリーンパーク津（アスト津6階）

TEL：059-213-2121（宴会専用9:00～18:00）

メール：gptsubq@greens.co.jp（宴会専用）

URL：https://www.greens.co.jp/gptsu/

■“SAKURA ”Japan Women’s Wine Awards（サクラアワード）とは

2014年に誕生した、日本の女性が審査する国際的なワインコンペティションです。

ソムリエやWESTなどの資格を有する430名の女性審査員が、約4,000アイテムをブラインドテイスティングにより評価します。特に「ワインと和食」「ワインとアジア料理」との相性に着目した審査は、世界的にも高く評価されています。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務