和カフェ Tsumugi 鎌倉店で開催！プロ女流棋士から楽しく学ぶ「将棋イベント」に協力！

株式会社ファーストイノベーションプロ女流棋士に学ぶ！将棋講座 & 指導対局 ＠和カフェ Tsumugi 鎌倉店

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、和カフェ Tsumugi 鎌倉店（神奈川県鎌倉市）にて2026年4月4日（土）に開催される「プロ女流棋士に学ぶ！将棋講座 & 指導対局」にイベント協力として参画いたします。

本イベントは、室谷由紀 女流三段および武富礼衣 女流二段を講師に迎え、将棋の基礎から実践までを楽しく学べる体験型イベントです。

近年、将棋は思考力や集中力を養う学びとして幅広い世代から注目を集めており、本イベントではその魅力をより身近に体験できる機会を提供いたします。カフェという日常空間で開催することで、初心者の方でも気軽に参加できる新たな文化体験の場を創出いたします。

なお、イベント当日は店舗にて直筆サイン入りグッズの販売も予定しており、購入希望者は事前予約が可能です。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98210/table/440_1_da2883a699b36bfd66ca680df189f64d.jpg?v=202603200451 ]

【注意事項】

※本イベントは1回の応募につき、最大2名までご応募いただけます。抽選は応募単位で行います。

※両方のプログラムにご応募いただいた場合でも、抽選結果によりいずれか一方のみの参加となる場合があります。

※当日の詳細スケジュールや参加方法については、当選された方へ別途メールにてご案内いたします。

※小学生の方は、保護者同伴でのご参加をお願いいたします。

※小学生の方が参加される場合、保護者の方の同伴のみであれば応募は不要です。

ただし、スイーツ等の提供は応募された参加者1名につき1人分のみとなります。保護者の方もスイーツ等をご希望の場合は、1名としてご応募ください。

■ プロ女流棋士と学ぶ、和カフェでの将棋体験

本イベントは、鎌倉・若宮大路沿いに位置する和カフェ Tsumugi 鎌倉店にて開催される、将棋の講座と指導対局を組み合わせた体験型イベントです。



講師には、室谷由紀 女流三段および武富礼衣 女流二段を迎え、将棋の基礎から実践までを段階的に学べる内容となっています。初心者から経験者まで、それぞれのレベルに応じて参加できる構成となっており、幅広い層に向けた将棋体験の機会を提供いたします。

また、日本茶や和菓子とともに将棋を楽しめる点も特徴の一つであり、和カフェならではの落ち着いた空間の中で、学びとリラックスを両立した体験を提供いたします。小学生から参加可能とし、保護者同伴での参加にも対応することで、世代を超えた文化体験の場としての役割も担います。

■ 女流棋士プロフィール

室谷由紀 女流三段室谷由紀 女流三段

大阪府出身のプロ女流棋士。

6歳で将棋を始め、10代で女流棋士としてのキャリアをスタート。

現在は対局に加え、各地でのイベント出演や将棋講座など、将棋の普及活動にも取り組んでいます。

武富礼衣 女流二段武富礼衣 女流二段

佐賀県出身のプロ女流棋士。

5歳で将棋に出会い、研鑽を重ね女流棋士として活動を開始。

現在は対局と並行し、イベント出演や指導対局などを通じて、将棋の魅力を伝える活動にも参加しています。

■ 和カフェ Tsumugi 鎌倉店について

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。2026年3月現在は、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開しています。「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」は2025年2月に鎌倉・若宮大路沿いにオープン。鎌倉の名店の味を一度に楽しめる店舗限定「鎌倉紬御膳」が看板商品。

和カフェ Tsumugi 公式HP：https://www.pronto.co.jp/tsumugi/

和カフェ Tsumugi 鎌倉店 インスタグラム：https://www.instagram.com/tsumugikamakura/

和カフェ Tsumugi 鎌倉店

■ 今後の取り組みについて

ファーストイノベーションは、地域活性化や文化体験の創出に関する取り組みも推進しており、本イベントにおいては協力企業として参画し、企画およびプロモーション支援を行っております。

今後も、地域の魅力や日本文化を活かした取り組みを通じて、コミュニティの活性化に貢献してまいります。

イベント協力：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、ソリューション事業、地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/