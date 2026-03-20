【新ブランド誕生！】3月23日（月）より「岡田謹製茶織屋」がJR東日本東京駅に期間限定初出店！香りゆかしい国産の茶葉とこく深いチョコレートを織り込んだ和洋な菓子。ほのやかな甘みと旨みで至福の一服を。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)は、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”「岡田謹製あんバタ屋」の姉妹ブランドとして、2026年3月23日(月)～2026年4月8日（水）の期間、JR東日本東京駅にて「岡田謹製茶織屋（おかだきんせいちゃおりや）」を期間限定出店いたします。国産茶葉の香りとカカオの旨みを掛け合わせた、唯一無二の“和洋な菓子”をお楽しみください。

ブランドコンセプト

香りを織りあげ、小粋に仕立てる。

香りゆかしい国産の刻み茶葉を、こく深いチョコレートに丹念に織り込む。

茶葉の凛とした香りとカカオの味わいを、余すところなくいただく和洋な菓子。

ほのやかな甘みと旨みは唯一無二。口当たり良好。風味良し。

岡田謹製茶織屋で、至福の一服を。

出店概要

■ 出店期間：2026年3月23日(月)～2026年4月8日（水）

■ 営業時間 ：月～土 8:00～22:00

日・祝 8:00～21:00

※最終日は20:00閉店

■ 開催場所：JR東日本東京駅B1 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（改札内）

■ 取扱商品

・芳ばしい京都産*ほうじ茶をチョコレートに溶け込ませ、焙煎玄米が香る軽やかな食感の日本茶菓子

「グランほうじ茶」 *製品中のほうじ茶のうち京都産80%使用

・国産抹茶のチョコレートに碾茶を合わせ、あられと焙煎玄米が旨味を引き立てる「グラン抹茶」

・ふたつの茶香を、ひと箱に。芳ばしいほうじ茶と、抹茶を一箱にした「グランアソート」

・さっくり香ばしいパイに、京都産*の茶葉が刻みこまれたほうじ茶クリームをサンドした

「パイサンドほうじ茶」*製品中のほうじ茶のうち京都産70%使用

・宇治抹茶とチョコクリームのほどよい甘みでお抹茶とメロンパンを嗜む「メロンパン抹茶」

・宇治抹茶を贅沢に味わい尽くす抹茶づくしのメロンパン「メロンパン抹茶づくし」

国産茶葉の香りとチョコレートの旨みを掛け合わせた、唯一無二の“和洋な菓子”

グランほうじ茶グランほうじ茶 パッケージグランほうじ茶 中身

焙じたてのような香りの一服。

芳ばしさを引き出したほうじ茶を、京都産*のほうじ茶チョコレートに溶け込ませ、まるで焙じたての香り愉しむ逸品に。小気味のよい食感は、焙煎玄米とあられのなせる業。これぞ日本茶菓子の真骨頂。 *製品中のほうじ茶のうち京都産80%使用

【商品名】グランほうじ茶

【内容量】6枚

【価 格】1,620円（税込）

グラン抹茶グラン抹茶 パッケージグラン抹茶 中身

濃く深い香りの余韻。

国産抹茶のチョコレートに碾茶を混ぜ合わせ、抹茶の香りを心ゆくまで味わえる日本茶菓子。軽やかな口当たりは、あられと焙煎玄米。噛み締めるほど抹茶の旨味を引き立てる。あと味の余韻もまた愉しむ一品。

【商品名】グラン抹茶

【内容量】6枚

【価 格】1,620円（税込）

グランアソートグランアソート パッケージグランアソート 中身

ふたつの茶香を、ひと箱に。

芳ばしさを引き出したほうじ茶と、まろやかな旨味を愉しむ抹茶。忍ばせたあられと焙煎玄米は、

小気味のよい食感とともに茶香を引き立てる。ふたつの豊かな香りを、土産に良しなひと箱に。

【商品名】グランアソート

【内容量】12枚

【価 格】3,240円（税込）

パイサンドほうじ茶パイサンドほうじ茶 パッケージパイサンドほうじ茶 中身

香り包みのほうじ茶パイ。

フロランタンパウダーを纏わせ、さっくり焼き上げたパイに、京都産*の茶葉が刻みこまれたほうじ茶クリームを手絞り。ほうじ茶本来のこく深い香りのクリームを、口いっぱいに頬ばる贅沢なひとときを。 *製品中のほうじ茶のうち京都産70%使用

【商品名】パイサンドほうじ茶

【内容量】4個

【価 格】1,512円（税込）

メロンパン抹茶

お抹茶、メロンパンで嗜む。

宇治抹茶を織り込んだしっとりとしたパン生地に、惜しみなくたっぷりビスケット生地を纏わせて、丁寧に焼き上げた風味豊かな特製メロンパン。柔らかなチョコクリームが抹茶を引き立て、ほどよい甘みと軽やかな歯応えをお楽しみいただけます。

【商品名】メロンパン抹茶

【内容量】1個

【価 格】432円（税込）

メロンパン抹茶づくし

お抹茶、纏い極める。

ビスケット生地からパン生地、クリームまで宇治抹茶を贅沢に味わい尽くす抹茶づくしのメロンパン。じっくり焼き上げたしっとりとしたパン生地の奥に、甘さを抑えた濃厚な抹茶クリームと、抹茶チョコクリームを閉じ込めました。軽やかな口当たり、爽やかな余韻とともに、たしかな存在感を放つひと品。

【商品名】メロンパン抹茶づくし

【内容量】1個

【価 格】486円（税込）

ブランド背景

明治時代、日本が西洋文化を次々と取り入れ、新しい時代の幕が開けました。

「岡田謹製あんバタ屋」の二代目は、先代から受け継いだ至高の「餡子」を、当時の時の流れと響き合わせ、西洋の「バター」を巧みに融合させた「和洋菓子」へと進化させました。その揺るぎない技と情熱を引き継いだのが、三代目「岡田謹製茶織屋」です。

代々受け継がれてきた探求心は、「お茶」と「チョコレート」とのめぐり逢わせが「和洋菓子」のさらなる革新を遂げることになりました。そして、常識にとらわれない新しい美味しさを求め、「和洋菓子」のさらなる高みを目指す私たちの挑戦は、これからも変わることなく続いていきます。

制服には、老舗お茶屋さんをイメージした「法被」と「三角巾」を着用。背面に描かれているロゴは茶葉のイメージである色を背景に、茶葉を織り込むようなイメージで描きました。

ブランド概要

『日本の「お茶」と「チョコレート」の邂逅による和洋菓子のさらなる革新』をテーマに、2026年、東京に登場した国産の茶葉とこく深いチョコレートを丹念に織り込んだ「和洋菓子」を展開。常識にとらわれない新しい美味しさを求め、探求する私たちの挑戦は、これからも変わることなく続いていきます。

ブランドサイトURL：https://chaoriya.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/chaori_ya/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、

全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。