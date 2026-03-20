MORISAKI WIN、2つの世界観から織りなす「MORISAKI WIN BIRTHDAY CONCERT ～WIN are the world～」開催決定

日本コロムビア株式会社

2月に開催されたBillboard Liveツアーも全公演完売と俳優業のみならず音楽活動の活躍も目が離せないMORISAKI WINが今年の７月に従来のライブと一風変わったコンセプトライブを開催すると発表された。

この公演は、MORISAKI WINがこれまで行ってきたライブ、コンサートでバンマスを務めてきた宮野弦士と村井一帆がそれぞれMORISAKI WINをプロデュースするというコンセプトになる。これまでにミュージカル作品に数多く参加してきたMORISAKI WINだが今回は舞台公演さながらの構成になり、前半と後半に分かれそれぞれを2人のバンマスが企画プロデュースする。MORISAKI WINの曲を作編曲など手掛けながらソロデビュー当初からバンド編成のライブにおいて多くの場所でMORISAKI WINと共に歩んで来た宮野弦士が改めてプロデュースするライブは果たしてどの様な公演になるのか。

そして、近年MORISAKI WINのピアノストリングス編成の公演に人気と注目が集まっているコンサートの数々でバンマスを担当してきた村井一帆はどの様にMORISAKI WINを魅せるのか。どちらも見逃せない内容だ。

◆公演情報

「MORISAKI WIN BIRTHDAY CONCERT ～WIN are the world～」

2026年7月31日（金）

会場：恵比寿The Garden Hall

開場18:00 開演19:00

チケット ※ドリンク代別

S席\12,000-

Aペア席\10,000

B席\8,000-

発売日

先行販売

2026/4/11（金）～4/20（月）23:59まで

プレイガイド最速ぴあ先行

※枚数制限4枚まで

◆プロフィール

俳優・アーティスト

森崎ウィン/MORISAKI WIN

生年月日：1990年8月20日

ミャンマーで生まれ育ち、小学校4年生の時に来日、その後中学2年生より芸能活動を開始。

2020年、アジアから世界に発信するエンターテイナー“MORISAKI WIN”として7月1日に「パレード - PARADE」

でメジャーデビュー。「パレード - PARADE」はスズキソリオバンディットCMソングに起用され、音楽配信チャート1位を獲得、1stアルバム「Flight」では、5つの音楽配信サービスで1位を獲得した。以降、世界を意識し海外作家を起用したシングルのリリースを重ねる中、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の主題歌やアニメ作品の主題歌も担当し、さらに海外からも注目を浴びる。2023年には待望の2ndアルバム「BAGGAGE」もリリースし、アーティストとして幅広い活躍を魅せている。

俳優としても様々な役を演じ活躍する中で、2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の映画「レディ・プレイヤー1」で主要キャストに抜擢され、ハリウッドデビューを果たす。その後も数多くの映画やドラマに出演し、2020年に映画「蜜蜂と遠雷」で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。主演を務めた連続ドラマ『本気のしるし』では釜山国際映画祭2021のASIA CONTENTS AWARDSにてBest Newcomer-Actor賞を受賞。その劇場版は第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection2020」作品に選出。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』では二代将軍の徳川秀忠を演じた。2024年1月に公開し大ヒットを記録した劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』では新キャラクターのグリフィン・アルバレストのCVを担当した。そして、WOWOWの「アクターズ・ショート・フィルム4」で監督、出演をつとめた「せん」が「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024」でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞。

また、2020年ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2で主演トニー役、21年ミュージカル『ジェイミー』で主演ジェイミー役、22年にミュージカル「ピピン」では単独主演、23年には、ミュージカル『SPY×FAMILY』（25年に再演）で主演のロイド役を務めるなど舞台でも活躍中。

母国ミャンマーでも2018年より観光大使を務め、現地でもドラマの主演やCMに数多く出演し圧倒的な知名度を誇る。

◆公式HP

コロムビアインターナショナル

https://columbia.jp/morisakiwin/

スターダストプロモーション:

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html

◆公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@MORISAKIWINOfficial

◆各SNS

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