サステナブルを日常に。Re Strada（レストラーダ）からオーガニックコットンTシャツ登場ー2026年春夏コレクションを4月10日発売ー

株式会社SKY'S THE LIMIT

株式会社SKY’S THE LIMIT（スカイズザリミット、代表：兼丸昌也）が展開するアパレルブランド「Re Strada（レストラーダ）」は、2026年4月10日より、2026年春夏（S/S）コレクションを発売いたします。

本商品は、「Tシャツにもグリーンマインドな価値観を」をコンセプトに、素材選びから環境への配慮を取り入れたサステナブルな一着。

カラーは4色、サイズは2サイズ展開で、日常に取り入れやすいシンプルで普遍的なデザインに仕上げました。

オーガニックコットンという選択

オーガニックコットンとは、農薬や化学肥料などの有害な化学物質を3年以上使用していない土壌で栽培された綿花のこと。

生産者の健康や労働環境の安全にも配慮された厳格な基準のもと管理されており、栽培過程で使用する水も通常より少なく、環境負荷を抑えた有機農法で育てられています。

Re Strada（レストラーダ）では、トレーサビリティ（生産背景が確認できる仕組み）の確かなオーガニックコットン糸を採用し、環境と人の双方に配慮した素材選びを大切にしています。

上質な着心地を実現する8.2オンス生地

本商品は、オーガニックコットン糸を引き揃えて編み立てた、重厚感のある8.2オンスの生地を使用。

やわらかな肌ざわりと優れた伸縮性を兼ね備え、日常の中で自然体に着られる上質な着心地を実現しました。

サイズ感は流行に左右されないスタンダードなシルエット。

ほどよく力の抜けたニュースタンダードとして、長く着続けることができる一枚です。

サステナブルな気持ちを身にまとい、長く着て循環させる暮らしと、

本当の豊かさを後押ししてくれるアイテムです。

商品概要

商品名：オーガニックコットンTシャツ

発売日：2026年4月10日

カラー：4色展開

サイズ：2サイズ展開

素材：オーガニックコットン100％

特徴：8.2オンス生地

ブランドについて

イタリア語で”Re”は「王」や「女王」、”Strada”は「道」を意味します。

「ReStrada」は、

”わたし”の未来（みち）は”わたし”が決めるという想いを込めた造語です。

他の誰でもない ありのままの”わたし”が輝く毎日を、王（女王）のように堂々と闊歩する

ファッション好きが集まり創り出されるユニセックスファッションブランド。

https://restrada-official.com/

購入はこちらから

https://shop.restrada-official.com/

※発売日：2026年4月10日

商品に関する問い合わせはこちら

https://thebase.com/inquiry/restrada-fashionstore-jp

「株式会社SKY’S THE LIMIT」公式サイト

ファッションとクリエイティブの力で、未来を切り拓く企業。

https://m-skys-the-limit.com/

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https://www.instagram.com/re_strada_/?utm_medium=copy_link

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https://shachou-know.com/m-skys-the-limit/

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https://bizitai.jp/interview/kanemaru_masaya/

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