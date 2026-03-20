「知の山旅講座2026」開講 - 山の文化・自然を読み解く座学とフィールドの1年間

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人日本山岳会（所在地：東京都千代田区、会長：橋本しをり）は、2026年4月より、1年をかけて山の歴史、文化、自然を学ぶ「知の山旅講座2026」を開講いたします。本講座は、当会が120年にわたり蓄積してきた博物学的な調査研究や自然保護活動、文化的活動などのエッセンスを凝縮し、広く一般の登山愛好家へ向けて発信するものです。

■ 本講座の主旨：頂を目指すだけではない、豊かな登山の提案

現代の登山は「登頂」や「癒やし」が主目的となりがちですが、本来の山には、大地形成のドラマや、先人たちが歩いた歴史、環境に適応した動植物の知恵が詰まっています。 本講座では、専門家や経験豊富なナビゲーターとともに、「知識」という新しい視点を得ることで、いつもの景色を鮮やかに色づかせ、登山を「豊かな生涯の趣味」へと深化させることを目的としています。

■ 特徴：市ヶ谷での「座学」と、現地での「フィールド講習」の連動

毎月第2金曜日の夜に東京・市ヶ谷の日本山岳会にて座学をおこない、その翌週あたりに現地での実地講習（※フィールドは会員限定）をおこなう、実践的なプログラムです。

筑波山にある日本最古の一等三角点

4月「三角点の話」： 日本の測量の原点と敷設の歴史を学び、筑波山で日本最古の三角点を確認。

5月「ニホンジカの植生影響」： 浅間山にて、深刻化する野生動物による植生被害の最前線を観察。

10月「山岳古道を歩く」： 中山道和田峠を舞台に、生活の道、降嫁の道を紐解く。

その他： ジオパーク、樹木学、山岳図書、登山道整備など、多角的なテーマを用意。

【4月講座 開催概要】

テーマ： あの三角点の話をしよう

座学日時： 2026年4月10日（金）19:00～20:30

会場： 日本山岳会 104号室（千代田区四番町5-4 サンビューハイツ四番町）

座学参加費： 一般 1,000円 ／ 会員 500円（定員30名・先着順）

ナビゲーター： 近藤 善則（日本山岳会地理クラブ）

4月フィールド： 4月18日（土）筑波山・国土地理院（※会員限定）

【年間スケジュール（予定）】

5月：シカによる植生影響（浅間山）／ 6月：登山の偉人と山岳祭（弥彦山） ／ 7月：ジオパーク入門（秩父） ／ 8月：登山の歴史（上高地） ／ 9月：樹木学入門 ／ 10月：山岳古道（中山道和田峠） ／ 11月：生物多様性（高尾山） ／ 1月：山の本の世界 ／ 2月：山の成り立ち（伊豆） ／ 3月：登山道の話（常陸国ロングトレイル）

■ お申込み・詳細情報 日本山岳会公式ウェブサイト内の特設ページよりお申し込みください。 ※座学は一般の方もご参加いただけますが、フィールド講習は安全管理の都合上、日本山岳会会員に限定しております。入会のご案内も随時おこなっております。